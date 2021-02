Los negociadores de Burkina Faso que participaron en la liberación de los rehenes españoles de Al-Qaeda en el Magreb Islámico han negado este martes desde la capital del país que España pagara "ningún tipo de rescate" a los secuestradores cuyas condiciones, "no obstante, han sido satisfechas".



" ¡ No! ¡ No! No pagamos rescates (...). Tampoco escoltamos ningún tipo de rescate hasta las manos de Al Qaeda en el Magreb islámico ", asegura a AFP el coronel Gilbert Diendéré, el jefe de Estado Mayor particular del presidente burkinés Blaise Compaoré. "Han sido negociaciones que han durado varios meses ", mantiene otro mando del Ejército, el coronel Diendéré.

Diendéré reconoce no obstante que la liberación de Roque Pascual y Albert Vilalta se consiguió después de haber "satisfecho una serie de condiciones" puestas por los secuestradores, aunque no ha querido precisar más.

La libertad del secuestrador o un posible rescate, en el aire La cadena de televisión Al Arabiya informaba este lunes del pago de un supuesto rescate de entre cinco y diez millones de euros, extremo sobre el que no se ha pronunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comparecencia ante los medios sin preguntas en la que confirmaba la liberación. Además, la facción de Al Qaeda del Magreb Islámico ha enviado un comunicado de audio al diario El País en el que desvelaba que la liberación de los dos cooperantes españoles ha sido posible tras haberse cumplido algunas de sus peticiones. Casi al tiempo de la llegada de los cooperantes al aeropuerto de El Prat, la familia Omar Saharaui, el ciudadano de Mali condenado a 12 años de prisión por ser el autor material del secuestro, anunciaba que también había sido puesto en libertad. De confirmarse esta información, se vería refrendada la sospecha de que Al Qaeda habría accedido a canjear a los dos españoles por la libertad de su secuestrador, que habría entregado a Gámez, Vilalta y Pascual a Al Qaeda después de raptarles.