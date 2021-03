El ex presidente del Gobierno Felipe González ha reconocido, después de los agentes sociales no hayan llegado a un acuerdo sobre la reforma laboral tras diez horas de reunión, que "el abaratamiento del despido, probablemente, facilitará las cosas desde el punto de vista de la contratación", pero que el núcleo del problema del mercado laboral es su "dualidad", la alta temporalidad que hace que los menores de 30 años y los inmigrantes sean "los paganos" de la crisis.

González ha afirmado en Los Desayunos de TVE que "los líderes sindicales comprenden" que el problema no es si un contrato tiene una indemnización por despido de 33 o de 45 días, ya que no es esta la causa de que el paro haya aumentado en más de dos millones de desempleados en 20 meses, al margen de que haya tenido "un mayor o menor coste para las empresas".

El ex presidente socialista ha aclarado que no se trata de que no haya contratatos temporales, sino de adaptar este tipo de contratos de duración determinada a la "realidad del mercado laboral" y penalizar solo aquellos que no se adapten. El turismo y la construcción son sectores en los que sí podría existir, en su opinión, más temporalidad.

González ha hecho una defensa de las empresas constructoras del país, que se encuentran "entre las mejores del mundo" aunque reconoce los "excesos" que se han llevado a cabo en España con el "cemento y el ladrillo".

La reforma laboral no es la solución al paro En cualquier caso, Felipe González ha asegurado que la reforma laboral es "imprescindible" pero que "no crea empleo" ya que lo que lo crea es el "crecimiento económico". Lo fundamental, ha añadido, es "incrementar la productividad por hora" en España y ligar las retribuciones a esa productividad además de llevar a cabo un "cambio profundo y radical" en la formación del capital humano con la mejora de la Formación Profesional y mayor inversión en I+D+i. González no ha querido entrar a valorar las causas por las que la patronal y los sindicatos no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral, pero ha apuntado que un acuerdo "siempre contiene algo de cesión y renuncia" y que es difícil de explicar a los tuyos. Si el Gobierno tiene ya parte de la reforma redactada, es más fácil que lo redacte para que las partes "no tengan que hacerse responsables de la firma".

La "exitosa" huelga general del 88 Sobre la posibilidad de que los sindicatos convoquen una huelga general, González ha afirmado que "las grandes huelgas se producen siempre en momentos de crecimiento", no en momentos de crisis. Ha recordado lo "exitosa" que fue la que se hizo contra su gobierno en diciembre de 1988, con un acuerdo, incluso, entre sindicatos y patronal para recuperar las horas del paro. El ex presidente del Gobierno ha reconocido que fue un "golpe durísimo" pero que meses después el PSOE volvió a ganar las elecciones.

También hubiera congelado las pensiones Preguntado sobre si hubiera congelado las pensiones como ha hecho el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González ha respondido que "sí, sin duda" y ha asegurado que España no es el único país que ha tocado esta partida. Quien no lo reconoce, ha dicho en alusión al Partido Popular, o esta "cegato" sobre lo que está pasando en Europa o quiere "mentir" a la opinión pública. González ha subrayado que, al margen del plan Griego, España es el primer país que ha puesto en marcha medidas para reducir el déficit. "Al Gobierno se le puede reprochar haber reaccionado tarde a la crisis pero no a las medidas de ajuste". El ex presidente socialista ha acusado al PP de "pedir todo" pero "no explicar nada" y de no ser capaz de apoyar el plan del Gobierno ante la difícil situación, lo que ha calificado de "irresponsable". En todos los demás países europeos, la oposición está apoyando a los ejecutivos.

Niega haber llamado "necio" a Zapatero Preguntado por la frase que pronunció hace unos días en la presentación de un libro cuando dijo que "rectificar es de sabios y hacerlo todos los días de necios", Felipe González ha negado que se estuviera refiriendo al actual presidente del Gobierno, aunque entiende que se pudo interpretar así. "No estaba pensando en el Gobierno", ha asegurado en Los Desayunos de TVE. González ha desvelado que es una frase que le dijo a Josep Borrell "en una conversación de hace 12 años" cuando el partido estaba inmerso en una crisis interna y en pleno proceso de las primarias en las que se enfrentaron este político catalán y Joaquín Almunia. Preguntado por si cree que Zapatero rectifica demasiado, ha afirmado que "ojalá hubiera rectificado hace dos años sobre la magnitud de la crisis" junto al resto de países europeos. "En política meter la pata no es difícil, lo que es difícil es sacarla rápido".

Del "váyase, señor González" al "váyase, Zapatero" Felipe González ha asegurado que, "por encima de ideologías", no se opondría a un adelanto electoral "si viera con claridad un programa alternativo que le convenciera, que fuera mejor", pero ha asegurado que no lo hay. El Partido Popular no le da "ninguna esperanza de mejorar", sólo le deprime. Le ha criticado por hacer lo contrario que están haciendo los otros partidos conservadores en Europa por estar sólo preocupado en recuperar La Moncloa. Asegura que únicamente están centrados en traducir el "váyase, señor González" en "váyase, señor Zapatero". Ante esta situación, González ha asegurado que al que le toca tomar las decisiones es al actual presidente del Gobierno, que además está dispuesto a tomarlas. "Cuando uno está en la sala de máquinas, ante una enorme dificultad, un líder político tiene tendencia a no dejerle el marrón a otro". En ese sentido, ha recordado que él fue el que se presentó a las elecciones de 1996, que ganó José María Aznar, sabiendo que las encuestas le daban como perdedor por 14 puntos, aunque luego la diferencia sólo fue de 1.

Subir impuestos sí, pero "sin demagogia" Sobre la decisión de Andalucía y Extremadura de subir el tramo del IRPF a las rentas más altas, González se ha mostrado partidario de "redistribuir" el esfuerzo fiscal pero "sin demagogia". El ex presidente del Gobierno ha subrayado que las grandes fortunas del país no tributan a través de este impuesto si no a través de sociedades.