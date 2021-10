20:25 La huelga de funcionarios concluye, pues dejando contentos a todos, ya que para el Gobierno ha sido un fracaso mientras que los sindicatos hablan de éxito y no descartan convocar una huelga general.

20:10 Los 'twitteros' siguen ofreciendo datos de las manifestaciones que han tenido lugar en otras ciudades españolas. Según un internauta "más de 5000 personas en la 'mani' de Alicante"

19:50 Los internautas siguen pendientes del seguimiento de la huelga. En Twitter, por ejemplo vemos como la "manifestación por el centro de Algeciras. 100 personas (CGT)". Mientras, otros usuarios presentes en la protesta de Madrid, apuntan que "A ritmo de batucada y empapado. Mucha gente!!!!"

19:45 Disparidad de cifras también en el seguimiento de la manifestación en Madrid. Según los sindicatos han sido 75.000 los trabajadores que han protestado contra los recortes salariales, mientras que la Policía Nacional habla de 8.000 asistentes.

19:41 El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado que su formación política apoyará "sin rodeos" la convocatoria de huelga general si la reforma laboral lesiona los derechos de los trabajadores.

19:38 Acaba de terminar, en las puertas del Ministerio de Economía, la manifestación en contra de los recortes salariales de los funcionarios. Los líderes sindicales siguen insistiendo en que convocarán una huelga general que "será masiva" si el Gobierno sigue recortando los derechos de los trabajadores.

19:31 Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, se dirigen en estos momentos a los trabajadores que han participado esta tarde en la manifestación de Madrid. Entre otras cosas, piden al Gobierno que "tome muy buena nota" de la jornada de huelga e insisten en que si no hay acuerdo en el diálogo social y se impone una reforma laboral con recorte de derechos, el Gobierno "provocará otro conflicto".

19:27 La Comunidad de Madrid ha cifrado el seguimiento de la huelga de los trabajadores del turno de tarde en un 7,9%, según los datos recogidos hasta las 19.00 horas. La mayor repercusión se ha sentido en el sector judicial y la menor en el ámbito sanitario.

19:22 El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha asegurado que la huelga en la Administración pública se ha desarrollado con normalidad. Asimismo, aunque dice sentir "un profundo respeto" por las organizaciones sindicales afirma que "el sacrifico y la solidaridad de todos merecerá la pena en momentos difíciles".



19:19 La Confederación General del Trabajo (CGT) ha afirmado, en un comunicado, que la participación de los trabajadores en la huelga del sector público ha superado el 50%. Añaden además que "se ha dado un paso adelante para retomar la dinámica de las movilizaciones".

19:11 El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que la huelga ha sido un éxito a pesar del "hachazo al derecho constitucional de la huelga" que se ha cometido con los servicios mínimos. Méndez ha adevertido también que esta huelga puede significar "el principio de muchas más".

19:07 Los sindicatos mantienen en el 75% el seguimiento de la huelga entre los funcionarios y el personal laboral de las administraciones públicas tras el recuento del turno de tarde, según han asegurado los responsables de la Función Pública de UGT y CCOO.

19:00 Según los datos facilitados por el Gobierno, los trabajadores del Ministerio de Ciencia e Innovación, con un 21'87% son los que más han secundado el paro. En el lado opuesto, se encuentra el Ministerio de Vivienda, donde sólo un 2'62% de los funcionarios ha hecho huelga.

18:55 Menos del 10% de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón han secundado la huelga de funcionarios, según datos del Gobierno de Aragón.

18:50 El secretario general del CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, ha acusado al Gobierno de "maquillar" los datos de participación en la huelga de funcionarios convocada para hoy. Ha insistido en que "está habiendo un nivel de respuesta muy importante" en contra de un conjunto de medidas "que va a suponer un mayor retraso de la recuperación", ha comentado.

18: 48 El coordinador general de IU, Cayo Lara, antes de comenzar la manifestación, ha advertido que el recorte salarial a los funcionarios reducirá el consumo y conllevará una caída de las ventas, y por tanto un aumento de los despidos.

18:45 En declaraciones a RTVE.es el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Cuerda, ha afirmado que "la huelga ha sido un éxito, pero la complejidad de las administraciones y la falta de coordinación entre ellas hace que los sindicatos tengamos cifras más acertadas que el Gobierno". "El Gobierno no ha mentido, pero lo faltan datos", ha puntualizado.

18:40 "Banqueros, pensiones millonarias. Obreros, pensiones de miseria". Ésta es una de las pancartas que portan los trabajadores que se están manifestando en las calles de Madrid.

18:38 Los sindicatos han cifrado en un 80% la participación de los trabajadores en los 46 puertos españoles dependientes de 28 autoridades portuarias, informó UGT.

18:37 Según acaba de informar la Secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, el seguimiento de la huelga ha sido de un 11'85%. Ha aclarado que éstos son datos objetivos "marcados por la transparencia". Además, l ha señalada que la jornada se ha caracterizado por la normalidad y por la ausencia de incidentes significativos.

18:36 Los gritos y proclamas más repetidos en la manifestación de Madrid son "Zapatero, pinocho", "ZP no escucha a nadie" y "ZP dimisión"

18:35 Finalmente la manifestación ha salido desde la puerta del Banco de España y en la pancarta principal reza el lema "No a los recortes salariales y sociales". La portan los secretarios generales de CC.OO, Igancio Fernández Toxo, UGT, Cándido Méndez y CSI-CSIF, Miguel Borra.

18:30 Cerca de mil personas, según la Policía Nacional se encuentran en estos momentos en la plaza de Cibeles donde acaba de arrancar la manifestación de protesta contra las medidas para reducir el déficit del Gobierno.

18:22 Sólo el 5,4% de los trabajadores del Congreso de los Diputados ha hecho huelga, según los datos oficiales, facilitados por la Cámara Baja. De los 459 funcionarios y personal laboral, sólo 25 han secundado el paro.

18:20 Según informa TVE, comienza a chispear en el centro de Madrid, donde ya están presentes numerosas personas para participar en la manifestación convocada por CC.OO, UGT y CSIF para protestar por los recortes salariales de los funcionarios.

18:15 El secretario nacional del CSI-CSIF, Miguel Borra, ha lamentado en declaraciones a RNE que otros sindicatos quieran hacer de esta huelga "un ensayo de una posible huelga general".

18:00 Arranca en Cantabria la primera manifestación para protestar contra las medidas del plan para reducir el déficit del Gobierno. A las 18.30 comenzará la manifestación principal, que recorrerá las calles de Madrid, aunque también hay convocadas otras movilizaciones en cáceres, Valencia o Pamplona.

17:58 La Delegación del Gobierno en Baleares ha cifrado la incidencia de la huelga en la región en un 7,4% en cuanto a los funcionarios y en un 7% en el caso del personal laboral. El organismo con mayor porcentaje de paros es Autoridad Portuaria, con el 23,19%.

17:52 El Ayuntamiento de Madrid ha rebajado a un 10'11% el seguimiento de la huelga por parte de los funcionarios municipales. La Concejalía de Medio Ambiente, con un 24% es donde mayor seguimiento ha tenido la jornada de paro. Le sigue el área de Economía y Empleo, con un 16,07% y el de Seguridad y Movilidad, con un 14,15%

17:47 Desde Izquierda Unida en Castilla la mancha señalan que la huelga en el sector del sector público está suponiendo una "respuesta contundente" a las medidas de recorte anunciadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, añaden que "es el principio de otras movilizaciones mayores que se producirán si no se reconduce la salida de la crisis con medidas a favor de los trabajadores".

17:43 El CSIF ha asegurado que cuatro miembros de su sindicato han sido agredidos durante la manifestación que ha tenido lugar esta mañana en Logroño. Según esta organización, "energúmenos que portaban las siglas de los otros dos sindicatos han agredido" a cuatro altos cargos de CSIF La Rioja. El motivo, "reclamar su posición en la pancarta que portaba las siglas de CSIF", ha informado el sindicato en un comunicado.

17:41 La normalidad es la tónica que impera en los aeropuertos, torres y centros de control, a pesar de que los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO habían convocado a los trabajadores de AENA a secundar la huelga convocada para hoy. AENA, que no ha facilitado datos sobre el seguimiento del paro, ha establecido unos servicios mínimos que afectan al 36% de la plantilla.

17:33 Coincidiendo con la jornada de huelga, la asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) y el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) han propuesto llevar a un acto de protesta el próximo 1 de julio contra la rebaja salarial aprobada por el Gobierno. Según denuncian, el recorte para este colectivo es muy superior a la del resto del sector público.



17:30 El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Ridao, ha dicho que comprende la huelga de los empleados públicos porque, a su juicio, el Gobierno ha puesto la lavadora con el centrifugado "más fuerte" para los más débiles.

17:20 El secretario general del Sector Ferroviario de CGT, José Manuel Muñoz Póliz, ha declarado que a partir de las 17.30 horas su organización se unirá a la huelga general convocada por los funcionarios del Sector Público contra los recortes para reducir el déficit público. Los trabajadores de Renfe también realizan hoy un paro para protestar por la reclasificación de personal realizada por la empresa y que ha sido secundado por un 90% de los maquinistas.

17:04 El gobierno cántabro ha señalado que los sectores que más han seguido la huelga en la región han sido el de justicia, con un 16% y el docente, en torno al 17%. En la Administración General ha sido del 7,22% y entre el personal sanitario del 1,61%.



17:00 En la sesión de control al Senado, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha señalado que "los pensionistas y funcionarios están pagando la ineficacia delGobierno". El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, le ha respondido que "con esa actitud sólo se favorece a los especuladores de los mercados".

16:51 "Un solo día de huelga sólo sirve para dar dinero a la Administración y no va a parar la bajada de sueldos". Es la opinión que Luis, profesor interino en un instituto de Burgos, ha ofrecido a RTVE.es. Por ese motivo, "y porque bastante ya nos van a recortar", Luis no ha ido a la huelga. El docente además se pregunta "¿cuánta gente ha encubierto la huelga alegando un motivo justificado?" porque "de esta forma no pierde el dinero de la jornada". Por eso no se cree ninguna de las cifras que se están dando.

16:44 Y en Twitter los internautas siguen hablando sobre esta huelga y la manifestación que tendrá lugar esta tarde por las calles de Madrid. "En breve salimos para la manifestación. ¿Algún twittero de Madrid viene?" o "Apoyo a la huelga de funcionarios... esta tarde a la mani", son algunos de los comentarios que podemos encontrar.



16:40 Cuando la jornada laboral de muchos funcionarios ya ha finalizado, continúa la guerra de cifras sobre el seguimiento que ha tenido esta jornada de paros. Mientras que los sindicatos hablan de un seguimiento del 75%, el gobierno estima que los paros los han secundado apenas un 10% de los trabajadores convocados.

16:28 Los sindicatos de la Comunidad Valenciana cifran en un 72% el seguimiento de la huelga en esta región. También han explicado que el paro ha tenido un mayor seguimiento en sectores como la justicia, la universidad o la administración local.

16:18 Coincidiendo con la huelga de la función pública, una veintena de trabajadores del Servico Exterior se ha concentrado frente a la embajada de España en Bruselas para pedir la regulación y armonización de sus condiciones de trabajo y para protestar contra los recortes a los funcionarios públicos

16:12 El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha destacado el "civismo y la actitud pacífica muy razonable" con la que se está llevando a cabo la jornada de paro. De esta forma quienes han decidido trabajar "lo están haciendo sin problemas", ha señalado.

16:08 La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha cifrado en el 4,86% el seguimiento de la huelga entre los funcionarios del Ayuntamiento valenciano, a las 11.00 horas. Según ha dicho, sólo 177 trabajadores de los 3.639 funcionarios con derecho a huelga no han acudido a su puesto de trabajo.

16:01 "La huelga es absurda". Es la opinión de Pedro Acosta, funcionario del Cabildo de La Palma, quien ha declarado a RTVE.es que ni él ni la mayoría de sus compañeros de trabajo han parado porque "no va a haber un cambio de actitud por parte de Zapatero". Además se queja de la "falta de información" de los convocantes. "Desconozco las alternativas sindicales al decretazo del Gobierno", ha asegurado.

15:54 Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres comunidades autónomas donde más se ha secundado la huelga de funcionarios, según ha informado TVE.

15:48 Pero en las redes sociales tienen una visión distinta. Una entrada en Twitter señala: "Por cierto, el seguimiento en Jaén de la huelga ha sido muy escaso... Y unos 500 manifestándose en las calles".

15:46 UGT y CCOO de Andalucía han señalado que la "alta participación" en la jornada de paro en la función pública es un "anticipo de huelga general". Estas secciones sindicales, que cifran el seguimiento de la huelga en la región en un 76%, piden al Gobierno que replantee sus medidas

15:40 "Ver a Diaz Ferran decir que "la huelga no tiene sentido" es un insulto. Él si que no tiene sentido", comenta indignada una usuaria de Twitter.

15:38 Los trabajadores de Renfe se han concentrado en el vestíbulo de la estación de Atocha. Protestan así por la reclasificación de personal realizada por la empresa. Los maquinistas de AVE han secundado este paro en un 90%.

15:31 La huelga en la función pública apenas ha tenido incidencia en el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Audiencia Nacional, donde se trabajó con normalidad, ya que apenas unas decenas de funcionarios han secundado el paro. En el Tribunal Supremo hicieron huelga 15 personas de las casi 600 que trabajan en esta sede, según datos proporcionados por la Secretaría de Gobierno.

15:24 Más de 30.000 empleados públicos, pensionistas y estudiantes, según la Guardia Urbana, y 150.000, según los sindicatos, han participado este mediodía en una manifestación por el centro de Barcelona y que los organizadores han calificado como "histórica".

15:20 Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han presentado una denuncia contra el director general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Ayuso, por vulneración de los derechos sindicales. Según dicen, ha impedido el acceso a la dicha sede municipal a seis delegados sindicales.

15:14 El seguimiento de la huelga en la Comunidad Valenciana se cifra en un 12,1% según datos aportados por la Delegación del Gobierno. En concreto, han seguido el paro 1.432 de los 11.800 empleados públicos de la Administración General del Estado en la Comunidad.

15:10 La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha cifrado en un 10,99% el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado hasta las 13.00 horas. De este cómputo se excluye a los servicios mínimos ( un 6% del total) y señala que lo ha hecho a petición sindical. Entre los "incidentes menores" de la jornada, Rumí ha lamentado el retraso de entre 30 y 60 minutos del Ave Madrid-Sevilla.

15:02 La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha cifrado en un 10'5% el seguimiento de la huelga en las entidades locales hasta las doce del mediodía. Estas instituciones utilizadas para el estudio están distribuidas por todo el territorio nacional, con distinta población y gobernados por los diferentes partidos políticos que integran la Federación.

15:00 Un altercado en unas dependencias de la Dirección General de Movilidad de Madrid ha provocado contusiones a un funcionario del Ayuntamiento, que ha tenido que ser dado incluso de baja.

14:55 La concentración convocada por CCOO, UGT y CSI-CSIF frente al Ministerio de Economía reunió a unas 1.500 personas, según la Unión General de Trabajadores.

14:50 La participación en la huelga ha superado el 70% en el sector educativo, según fuentes de las federaciones de enseñanza de UGT, CC.OO. y CSIF.

14:49 Alrededor de 1.500 viajeros de 15 trenes de alta velocidad AVE entre Madrid y Andalucía están sufriendo retrasos de entre 30 y 60 minutos debido a que algunos maquinistas jefes de tren se han sumado "por sorpresa" a la huelga.

14:43 Los usuarios de las redes sociales en internet siguen mostrando sorpresa e indignación ante las cifras tan dispares ofrecidas por Gobierno y sindicatos del seguimiento de la huelga.

"A comer que hay 200 personas en casa (según mis propias fuentes), 20 según los muebles y 3 somos las que estamos", escribe en su muro con ironía un usuario de Twitter.

14:37 "La baja de sueldo es amoral, no es justo que 'paguemos el pato' la clase media", ha asegurado a RTVE.es un cabo de los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica catalana.

"Hubiera ido a la manifestación de esta mañana, pero tenía que trabajar", afirma este agente, quien también lanza una reflexión: "Si ahora que van las cosas mal, nos bajan el sueldo por decreto; ¿por qué no nos lo subieron cuando todo iba bien?".

14:33 El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha mostrado su respeto por la huelga en el sector público convocada durante esta jornada, al tiempo que ha vuelto a pedir "comprensión" a los funcionarios por el "esfuerzo temporal" de recorte salarial que tienen que hacer.

14:28 En Madrid la selectividad continúa mañana después de la interrupción de los exámenes por la huelga en la función pública. La medida afecta a 26.000 alumnos.

14:22 Unas 30.000 personas, según la Guardia Urbana, y 70.000, según los sindicatos, han participado esta mañana en Barcelona en la manifestación convocada para protestar por el recorte salarial en el sector público.

14:20 Incidencia "muy limitada" en Euskadi, según el Gobierno Vasco. CCOO cifra el seguimiento en el 40% en la administración autonómica y el 55% en la estatal.

14:17 Un alcalde del PP da día de "asuntos propios" a sus funcionarios, según el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Catral (Alicante). Denuncian que el alcalde de la localidad, Aurelio Albero, del PP, ha concedido hoy "permiso por asuntos propios" a los funcionarios de la corporación, coincidiendo con la convocatoria de huelga. Diecn que la sede del ayuntamiento permanece "abierta" pero con las "luces apagadas" y "los puestos de trabajo vacíos", sin que "se pueda atender a nadie".

14:15 Los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios han cifrado el seguimiento del paro en el 72% en la Comunitat Valenciana, donde trabajan algo más de 230.000 empleados públicos, mientras que la Generalitat lo rebaja hasta el 6,88%.

14:10 Los portavoces de IU y de ICV en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, respectivamente, trabajarán hoy bajo "servicios mínimos" en el Pleno de la Cámara Baja, con el fin de solidarizarse con los funcionarios.

14:05 La Policía no puede hacer huelga, pero sí manifestarse. Los representates sindicales han estado en las concentraciones esta mañana, también a las puertas de algunas comisarias. Han pedido a los policías que trabajen "a reglamento" y que limiten las diligencias, detenciones o identificaciones a los casos urgentes.

14:00 El seguimiento de la huelga de funcionarios convocada para hoy ha sido escaso o casi nulo en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, según han informado fuentes de ambos órganos, que han destacado que la actividad está siendo completamente normal en las dos sedes judiciales.

13:57 "Sindicatos: 70% Gobierno: 11% ¿Quién miente más?". Así se expresa un usuario de Twitter en internet. Al él se suman otras voces que no se explican la divergencia de cifras.

13:50 Renfe ha tenido que cancelar 15 trenes AVE a Sevilla y Málaga como consecuencia de la huelga de funcionarios, afectando a unos 1.500 clientes que han podido viajar con un retraso de entre 30 y 60 minutos.

13:45 Mínimo seguimiento de un 1% de la huelga en el turno de mañana y normalidad en los vuelos en Barajas.

En Barajas se han fijado unos servicios mínimos del 84% (77 de los 91 trabajadores programados en los puestos esenciales) en el aeropuerto y del 56% (84 de los 150 empleados previstos) en la torre de control, según ha informado AENA.

En Barajas hay unos 450 integrantes del Cuerpo Nacional de Policía y 600 agentes de la Guardia Civil, que son funcionarios, pero no tienen reconocido el derecho a la huelga.

13:42 "¡Como para perder otro día de trabajo!". Es la queja de Fernando, funcionario de la Junta de Castilla y León que hoy ha ido a trabajar en Valladolid. Además, considera que en estos momentos "hay que arrimar el hombro" y es muy crítico con los sindicatos: "nunca hacen nada por nosotros y ahora convocan una huelga en la que los más perjudicados somos nosotros".

Ha explicado a RTVE.es que en su opinión la gente ha ido a trabajar mayoritariamente para hacer "huelga contra los sindicatos".

13:39 El Senado cifra en menos del 10% el seguimiento de la huelga entre sus funcionarios.

13:37 El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado de "éxito" la contribución de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía a la huelga de funcionarios, "con los calabozos prácticamente vacíos", a pesar del intento de boicot que, según denunció ayer, ha puesto en marcha el Ministerio del Interior.

13:35 "Deberían protestar también los pensionistas", ha señalado a RTVE.es Juan Fermín Martínez, funcionario y profesor de secundaria en un Instituto de Granada, que hoy está de huelga, aunque cree que las medidas "son tardías y excesivas" y que el Gobierno no va a dar marcha atrás a pesar de los paros.

13:30 Once de los diputados de IU 'secundan la huelga' de funcionarios públicos y se ausentan de la Asamblea de Madrid.

13:25 El Gobierno cifra en un 10,99% el seguimiento de la huelga acumulado hasta las 13.00 horas. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, en rueda de prensa, destacó que en este porcentaje no se incluye al personal que está cubriendo los servicios mínimos.

13:22 Los sindicatos cifran en el entorno del 70% el seguimiento del paro en toda España. Asturias es la Comunidad Autónoma con mayor seguimiento y País Vasco, la que menos.

13:20 La escuela de negocios IESE estima que el impacto económico de una huelga de funcionarios es mínimo, ya que la están secundando algo más de 300.000 personas frente a una población activa de más de 22 millones.

13:18 Los sindicatos cifran en un 70-75% el seguimiento en Castilla y León y critican unos servicios mínimos abusivos. Alrededor de 200 personas que corearon diferentes consignas como "Zapatero embustero, Zapatero cicatero" o "Zapatero que paguen los banqueros" se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Valladolid.

13:16 La manifestación de Barcelona arranca con amenazas sobre una huelga general. Miles de funcionarios participan en la manifestación contra el recorte salarial en el sector público, que ha arrancado de la plaza Universidad con advertencias a los gobiernos español y catalán de que la jornada de hoy puede ser un adelanto de una posible huelga general.

13:15 "La mayoría de los funcionarios somos mileuristas", denuncia una oyente en RNE; otra mujer añade que no está de acuerdo con la huelga porque "todos tenemos que poner nuestro granito de arena par salir de la crisis".

13:10 Centenares de delegados sindicales se concentran en la Puerta del Sol de Madrid al grito de 'Huelga general'.

13:05 Normalidad en el Tribunal Supremo, donde apenas 15 de las 600 personas que trabajan en este órgano han parado.

13:04 Asturias es la comunidad con mayor seguimiento con un 81% y el País Vasco, con el menor, el 40%, de acuerdo con las cifras facilitadas por UGT y CCOO.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el seguimiento es del 89,95% y del 80%, respectivamente. Según las estimaciones sindicales, el seguimiento es del 80% en Galicia; del 77% en Navarra; del 75,17% en Andalucía y del 75% en Aragón, Madrid, Cataluña, Extremadura y Baleares.

Les sigue la Comunidad Valenciana, con una participación en la huelga del 72,3%, Castilla-La Mancha con el 66,58%, Murcia y Castilla y León con el 65%, Canarias con el 63% y Cantabria con el 62,6%.

Junto con el País Vasco, la comunidad con menor seguimiento es La Rioja, donde la huelga está siendo secundada por el 49,18%.

13:00 Un total de 200 trabajadores del puerto de Valencia han colapsado el tráfico de camiones en la V-30.

12:59 El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Ridao, ha asegurado que comprede a los funcionarios, ya que considera que el Gobierno ha optado por el "centrifugado" de los empleados públicos y un "lavado más suave" de los causantes de la crisis económica.

12:57 "Para que me quiten dinero no la hago, esta huelga viene un poco tarde", explica a RTVE.es Charo, funcionaria del ministerio de Fomento en Madrid.

"Estaba dispuesta a protestar, pero antes, ya no tiene remedio", agregó.

12:53 El seguimiento de la huelga en las universidades de la Comunidad de Madrid se sitúa en un 80% mientras que el seguimiento en colegios e institutos de Secundaria (educación no universitaria) es algo menor, un 60%, según UGT Madrid.

12:50 El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que la huelga en la región está teniendo "escasa incidencia" y cifró que, de media a las 12.00 horas, tan sólo el 10% de los funcionarios madrileños no ha acudido a trabajar.

12:45 UGT cifra en un 60% el seguimiento de la huelga en la administración pública en Baleares. La han secundado 33.000 de los 55.000 empleados públicos.

12:40 En Extremadura, según los sindicatos, el 73% de los funcionarios han hecho huelga. La mayor incidencia se ha producido en la administración local, con un 85% de seguimiento.

Los primeros datos oficiales de la región los aporta la Diputación de Badajoz, que cifra en el 12% el porcentaje de trabajadores siguen los paros. Hay piquetes informativos junto algunos centros públicos de la región. Algunos de ellos han intentado entrar, pero la seguridad privada lo ha evitado en colegios e institutos de la región, así como en el Ayuntamiento de Mérida, según informa el diario Hoy de Extremadura.

12:35 "El centro de BCN es un caos. La guardia urbana ha cortado la Gran Vía a la altura de Urgell", informa un usuario de Twitter. Otras entradas informan de normalidad en el Ayuntamiento de León y sin incidentes en Jaén.

12: 32 "Yo hago la huelga por mis compañeros mileuristas. Yo tengo un buen sueldo después de 40 años trabajando, pero 50 euros en sueldos de mil no es justo", declara a RTVE.es una funcionaria del CSIC en Granada, que participa en la concentración que se está desarrollando frente a la delegación de Gobierno de la ciudad. "Que no nos hagan pagar la crisis" rezan las pancartas que portan los funcionarios en esta concentración.

12:30 "Somos tres en el despacho", afirma un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que asegura que hay un seguimiento del 80% del paro entre los profesores.

12:25 Los sindicatos piden al Gobierno que haga una valoración real de lo que piden los ciudadanos en la calle y que recupere la senda del diálogo social, en declaraciones a TVE desde la calle de Alcalá en Madrid.

12: 22 En Aragón, los sindicatos sitúan el seguimiento entre el 60 y 70%.

El paro alcanza el 50% en Hacienda y llega al 70% en la Delegación del Gobierno. Además, en el Ayuntamiento de Zaragoza entre el 65 y el 70% de los funcionarios han parado. Son datos de CCOO y UGT, que han calificado de "muy satisfactorios" estos datos. El Ejecutivo regional aún no ha facilitado porcentajes.

12:20 Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz en el Congreso del PP, explica que el enfado "comprensible" de los funcionarios es doble, por haberles recortado su sueldo de un mes para otro y por haberles engañado incumpliendo la palabra dada en un acuerdo firmado por escrito, en refencia a De la Vega, que rubricó una subida del 0,3%. Subraya que "no se puede gobernar con esa irresponsabilidad".

12:15 "Vamos a perder un día de salario ¿para qué?", se pregunta Ana, administrativa del centro de especialidades sanitarias José Marvá, en el norte de Madrid. A su juicio no "hay una base de huelga convincente". "Si los sindicatos dijeran que vamos a denunciar al Gobierno por la anticonstitucionalidad de esta decisión para luego recuperar el dinero, entonces si que iríamos todos", comenta a RTVE.es.

"Todo el mundo está trabajando", han asegurado los responsables de este centro sanitario donde se vive una jornada normal.

12:10 El 65% del personal de la Sanidad pública está secundando la huelga de funcionarios, según los últimos datos recogidos por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).

12:06 Mínimo seguimiento de la huelga de funcionarios en el Congreso de los Diputados, ya que sólo un 3,92% de los funcionarios de la Cámara Baja ha secundado la protesta en el turno de mañana. Según datos oficiales facilitados por el gabinete de prensa del Congreso, de los 459 funcionarios llamados al paro únicamente 18 han decidido quedarse en casa, por lo que la proporción de huelguistas no llega al 4% del colectivo.

12:04 Retrasos de hasta una hora en trenes de AVE a Sevilla y Málaga al sumarse a la huelga varios maquinistas.

12:02 Arranca en Barcelona una manifestación unitaria de todos los trabajadores del sector público que tiene previsto recorrer las calles del centro de la capital.

12:00 En La Rioja, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha valorado "favorablemente" el seguimiento de la huelga en la comunidad, aunque ha reconocido que "el seguimiento no ha sido el que a los convocantes nos hubiera gustado teniendo en cuenta que en la región hoy se inicia el puente de las fiestas patronales del Día de La Rioja y San Bernabé", informa el Diario de La Rioja.

11:50 Aena asegura que la huelga no afecta a la operatividad de Barajas."Hay normalidad y no se registran incidentes", según Aena. La empresa pública no ha facilitado datos sobre el seguimiento del paro, para el que se han fijado unos servicios mínimos de 84 trabajadores en control aéreo y 77 en el aeropuerto, que hoy tiene previsto operar 1.312 vuelos.

11:45 "No hemos recibido ni siquiera una circular un día antes con información, parece que daban por hecho que mimgún profesor iba a ir a la huelga", explica una madre que esta mañana ha llevado a sus dos hijos al colegio con total normalidad al colegio público Antonio Machado del municipio madrileño de Majadahonda. Varios padres confirman a RTVE.es que los colegios públicos no han informado a los padres sobre la huelga de hoy.

11:40 "Aquí no hay sueldos de ricos, muchos funcionarios no han hecho huelga por un tema económico, no se pueden arriesgar a perder un día cuando no saben ni como les va a quedar el salario este mes", ha señalado a RTVE.es, la vicedecana de los Juzgados de Instrucción de Madrid, Carmen Valcarce.

11:35 "Yo no la he hecho porque creo que tenemos que poner nuestro granito de arena", ha manifestado a RTVE.es, Rosa, cartera de Correos, que esta mañana está trabajando en el barrio de Tetuán, al norte de Madrid.

"En mi oficina que somos 40 y sólo han hecho huelga 2 ó 3 personas", comenta, añadiendo con ironía que "habrá que trabajar un 5% menos".

11:30 El escritor, cantautor y político aragonés, José Antonio Labordeta ha asegurado en RNE que "no iría" a la huelga de los sindicatos convocada para hoy, y asevera que "es ir a una situación en la que los funcionarios no creen". A su juicio, el número de parados iba creciendo cuando la cifra se situaba en torno a los cuatro millones de parados "y, sin embargo, los sindicatos estaban callados".

11:25 CC.OO. ha cifrado la incidencia de la huelga en Euskadi entre un 35% y un 55%. El sindicato estima que un 35% de los trabajadores de Lakua secundan el paro, un 55% en la Administración del Estado y un 40% en las diputaciones, informa El Correo.

11:20 "Zapatero embustero", es el grito de guerra de medio centenar de personas del sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia concentrados frente a los juzgados de instrucción de Madrid. En su cuerpo llevan carteles en los que se ve al presidente del Gobierno vestido de presidiario con una pistola apuntando y diciendo: "Dedos fuera del teclado esto es un atraco me llevo el 5%".

En otras pancartas se puede ver una versión del avatar de Zapatero. Imitando la película de James Cameron, el líder del Ejecutivo aparece caracterizado como un personaje de la cinta y se puede leer: "Estreno inminente 'avaratar' nóminas de junio y empleados públicos y pensionistas".

11:17 El presidente del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que comprende a los funcionarios de la Administración Pública y ha mostrado su apoyo indirecto a la huelga. Según Basagoiti, si se ha llegado a estas medidas es "porque Zapatero ha hecho lo contrario" de lo que debía hacer durante los dos años anteriores.

11:15 El presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Domingo Fernández, ha descartado que el paro que se está llevando a cabo en la Adminstración sea un "ensayo" de una eventual huelga general, al asegurar que esta consideración puede llegar a ser "contraproducente".

11:10 Desayuno reivindicativo de los funcionarios de la enseñanza en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un centenar de trabajadores públicos se concentran en la Plaza del Pilar ante la delegación del Gobierno de España en Aragón, según infroma RNE.

11:05 El presidente de la CEOE, Díaz Ferrán: "El país no está para huelgas sino para que arrimemos el hombro".

11:03 Se han producido cortes de tráfico con barricadas a primera hora de la mañana en Oviedo, Gijón y en la AS-17 a la altura de El Entrego y Riaño, según infroma la Nueva España.

En Galicia también se han registrado problemas. Los piquetes informativos han forzado el cierre de los accesos a la Lonja de A Coruña durante dos horas, informa La Voz de Galicia. Desde las 07:30 horas hasta las 09:15 horas sólo se han permitido la salida de coches. Varias dotaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han desalojado a los piquetes sin incidentes, por lo que el puerto ya ha recuperado la normalidad.

En Andalucía no se han registrado incidentes. En algunos centros de trabajo los piquetes informativos están repartiendo folletos. En esta comunidad, según los sindicatos, entre un 50 y un 60% de los funcionarios siguen la huelga.

11:00 Esteban González Pons, secretario de Comunicación del PP, ha asegurado este martes que, "aunque las huelgas representan siempre un fracaso", comprende a los funcionarios. "Si yo fuera funcionario, hoy estaría de huelga", ha sentenciado Pons en una entrevista en 'Los desayunos de TVE'.

10:57 Normalidad en el Aeropuerto de Barajas. No se ha registrado ninguna incidencia pese a que los trabajadores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) estaban convocados a la jornada de huelga en el sector público.

10:55 Un piquete informativo recorre desde primeras horas de la mañana los principales edificios de Bilbao para informar de la jornada de huelga. En total, más de 150.000 empleados públicos y trabajadores de empresas públicas vascas están convocados la huelga.

10:50 "Quizás la gente no viene pensando que los médicos están de huelga, pero aquí funcionamos igual que todos los días", ha explicado a RTVE.es, una administrativa del Centro de Salud Valle de la Oliva en Majadahonda.

Denuncia que se han establecido uno servicios mínimos "vergonzosos". "Normalmente por las mañanas hay tres administrativos y un celador, hoy sólo podía hacer huelga un administrativo, el resto son servicios mínimos. De los médicos del turno de mañana sólo uno podía hacer huelga", explicó.

10:45 "Mi marido que es funcionario ha ido hoy a trabajar porque sabemos que la huelga no sirve para nada, y además, le descuentan 100 euros de su salario", asegura Ainhoa, también funcionaria desde Murcia. Según su percepción el paro no se está notando en la delegación regional del Gobierno de Murcia.

10:40 La ministra de Economía expresa su "tranquilidad y entendimiento" ante la huelga. Elena Salgado, ha expresado su "respeto" a la decisión de quienes quieran ejercer el derecho a la huelga.

10:35 "Dadas las circunstancias y el convenciendo por parte de los medios de comunicación de que esta huelga es testimonial consideramos los datos un éxito y creemos que ha sido secundado de forma importante", ha declarado a RTVE.es en los juzgados de Plaza de Castilla, Felicidad López, responsable de de justicia de CC.OO. en la Comunidad de Madrid.

El sindicato cifra el seguimiento del paro en un el 74,86% en la Administración de Justicia de Madrid capital y en los principales municipios madrileños como Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y Leganés.

01h 18 min Los desayunos de TVE - 08/06/10

10:30 El 99% de la plantilla de la fábrica de la Moneda y Timbre de Madrid secunda la huelga, según UGT.

10:20 El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que "no es plato de buen gusto" llegar a la convocatoria de una huelga en el sector público y dijo que hubiera preferido que hoy fuera un día normal de trabajo, en declaraciones a la cadena SER.

00.45 min El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, y el secretario genral de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, se han mostrado "satisfechos" con el seguimiento de la huelga hasta el momento y han asegurado que ha tenido más aceptación que en otras ocasiones. Por su parte, Consuelo Rumí, la secretaria de Estado de la Función Pública, ha informado de que el paro en el turno de noche ha tenido un 15'94% de seguimiento de media (08/06/2010).

10:15 La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha cifrado en una media del 15,94% el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado durante el turno de noche. Rumí, en rueda de prensa, destacó que la jornada está transcurriendo con normalidad, sin incidentes destacables y subraya que los servicios mínimos garantizados.

Además ha señalado que el seguimiento del paro en Correos ha sido del 13,2% y entre los funcionarios de prisiones del 10%.

Ha subrayado que reina la normalidad tanto en el ejercicio del derecho a la huelga como en el derecho a trabajar y de los ciudadanos al normal funcionamiento de los servicios públicos.

10:10 En el Ayuntamiento de Barcelona, delegados de los sindicatos convocantes están encerrados en las dependencias municipales.

10:05 "El futuro sin un duro" o "El talante, ZP, no se ve", son los mensajes con los que protestan un centenar de funcionarios judiciales concentrados desde las 7:00 de la mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. La huelga no está afectando al funcionamiento de los estos juzgados, explican desde RNE.

La Administración de Justicia catalana sólo funciona con servicios mínimos. La Generalitat, en su conjunto, alcanza un promedio de participación del 80% del personal.

10:00 En Cataluña persiste el paro total en ferrocarriles de la Generalitat y en la televisión pública.

El seguimiento también es "total" en autobuses municipales de Burgos y Cantabria, comunidad esta última en la que tampoco funcionan Renfe y Feve, según los sindicatos.

En Madrid los servicios de limpieza municipal de los Ayuntamientos de Móstoles y Leganés han permanecido paralizados.

El Ayuntamiento de Rivas ha alcanzado, esta mañana, una participación en la huelga del 95% de su personal, porcentaje que comparte Correos en Cataluña.

09:55 La participación en la huelga ronda el 75% a primera hora de la mañana, según CC.OO. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha explicado que los datos fluctúan entre el 30% de participación en centros de trabajo como el de MT Baleares (transporte metropolitano) o el Gobierno vasco, y el 100% en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en numerosos centros públicos.

09:50 "Símbolos a costa de mi bolsillo no". Así se expresa un jefe de servicio en la puerta de las oficinas centrales de la Agencia Tributaria en Madrid. Prefiere no dar su nombre, pero denuncia en RTVE.es esta "es una huelga simbólica porque la decisión del Gobierno ya está tomada".

A juicio de este funcionario, la huelga no va a tener seguimiento, al menos en Hacienda, porque es una huelga simbólica y porque "tenemos unos sindicatos 'amarillos' que defienden más a la dirección que a los trabajadores".

Asegura que el aparcamiento de las oficinas está tan lleno como todos los días.

09:40 El secretario general de UGT, Cándido Méndez, estima que la huelga tendrá un seguimiento del 70% y subrayó que la "visibilidad" de la protesta dependerá de los servicios mínimos, que en algunos casos son abusivos y no han sido negociados.

En una entrevista en Telecinco, Méndez consideró "muy positivo" y "alto" el seguimiento de la huelga en el turno de noche.

09:35 El Cataluña hay incidencias es la B-30, el lateral de la autopista AP-7, en término municipal de Cerdanyola del Vallès, donde se han quemado unos neumáticos y se ha tenido que cortar un carril.

09:30 Un grupo de huelguistas quema neumáticos y corta la Diagonal de Barcelona. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado de que el grupo ha hecho arder los neumáticos frente al Palacio de Pedralbes. El incidente ha provocado importantes retenciones en los accesos y salidas a la capital catalana en este punto.

09:25 Fuertes retenciones desde Castellana hasta Paseo del Prado por la concentración de trabajadores ante ministerios ubicados en estas vías de la capital. Han cortado un tramo del Paseo del Prado frente al Ministerio de Sanidad, en sentido Atocha.

09:20 La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT cifró a primera de este martes el seguimiento de la huelga en el sector público en toda España en una media del 75,3%.

09:15 "Nadie ha hecho huelga en este colegio", ha explicado a RTVE.es la Jefa de Estudios del Colegio Público José Ortega y Gasset, situado en la calle Orense de la capital. Aunque oficialmente no se sabía quién iba a secundar la huelga, "a nivel de café si se sabía que no se iba a hacer".

Una de las tres conserjes de este centro educativo asegura que está en su puesto de trabajo "porque me han tocado servicios mínimos", "Hubiera hecho huelga, por supuesto, hoy no me he puesto ni el uniforme". Critica a demás las medidas de ajuste del Gobierno porque siempre se ceban con los mismos".

09:10 CCOO dice que los primeros datos señalan que la huelga ha empezado con fuerza en Cataluña. Destacan que la convocatoria ha alterado significativamente la programación en las empresas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). A las 00.00 horas en Televisió de Catalunya y Catalunya Ràdio han comenzado con una programación pactada de servicios mínimos. El personal de Correos, que también está llamado a otra huelga el próximo día 10, ha secundado la huelga "de forma importante", con una participación en Cataluña en el turno de noche del 65% de la plantilla.

También en Ferrocarrils de la Generalitat la huelga es seguida "masivamente" y ni tan solo se han cumplido los servicios mínimos pactados, según CCOO.

09:06 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, confía en que se respeten los servicios mínimos durante la huelga de funcionarios y ha vuelto a defender las medidas de recorte del gasto adoptadas por el Ejecutivo. "Todos estamos haciendo los deberes; Alemania también", ha declarado.

09:04 Feve afirma que se están cumpliendo en Euskadi los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga y que no se está registrando ninguna incidencia, según fuentes de la compañía.

09:02 Un grupo de empleados públicos cortó a primera hora de la mañana al tráfico el carril Bus del Paseo del Prado, en sentido Atocha, para protestar contra los recortes salariales incluidos por el Gobierno central en su plan extraordinario para reducir el déficit público.

09:00 Se cumplen nueve horas de paros. En el Colegio Público Josefa Frías de Sevilla se nota que hay "menos movimiento y ajetreo que cualquier otro día", explica desde la puerta del colegio el redactor de TVE Ramón Vallés. Hasta 110.000 profesores están llamados a la huelga en toda Andalucía. Los sindicatos recomendaron a última hora de este lunes a los padres no llevar a sus hijos al colegio.

08:50 La Confederación Española de Policía del Cuerpo Nacional de Policía (CEP) ha mostrado su "solidaridad" con la huelga general y aunque "la ley impide" que la Policía lleve a cabo "cualquier atisbo de huelga general", han anunciado que van a participar "en cuantos actos se lleven a cabo" durante este martes sin tener por ello que "interrumpir ningún servicio urgente o esencial".

Por ello el portavoz sindical del CEP, Lorenzo Nebrera, sostuvo que participará en la concentración de las 11.00 horas en el Ministerio de Hacienda y en "todas las dependencias policiales" de policías que estén "libres de servicio" para "mostrar su disconformidad" con las medidas del Ejecutivo.

08:40 Los tres sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSI-CSIF, cifran en un 80% el seguimiento de la huelga.

13.15 min Un 16% de seguimiento de noche

08:35 El Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona funciona con absoluta normalidad, según informa TVE. A las 09:00 de la mañana está prevista una concentración de los trabajadores a las puertas de este centro sanitario en protesta por los recortes salariales, que se sumarán a la manifestación que recorrerá las calles de la ciudad condal a las 12:00. En atención primaria va a trabajar un 25% de la pantilla.

08:25 Un piquete bloquea durante minutos los accesos al Puerto de Bilbao, lo que provocó algunos problemas de retenciones en la autopista A-8, según informan fuentes de la Ertzaintza. Sobre las siete y media de la mañana un piquete informativo, compuesto por 30 personas, se situó en los accesos del Puerto, donde repartió octavillas.

00.28 min Los sindicatos informan a pie de calle a los funcionarios sobre su derecho a huelga. Consideran que el recorte salarial va a retraer el consumo y, por tanto, el crecimiento. Aseguran que esta medida "no es la solución" a la crisis económica (08/06/2010).

08.10 La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí informará este martes del seguimiento de la huelga general convocada por CC.OO., UGT y CSI-CSIF. Rumí comparecerá a las 10.00 horas, a las 13.00 horas y a las 18.00 horas para informar sobre la incidencia del paro en la sede de la Dirección General de la Función Pública.

07.30 El hospital de La Paz, uno de los más grandes de Madrid, ha atendido con absoluta normalidad las urgencias esta madrugada, según los testimonios recogidos por la reportera de Radio Nacional Verónica Muñoz.

02.53 min Casi 2,5 millones de funcionarios están llamados a secundar la huelga de 24 horas que han convocado desde esta medianoche CCOO, UGT y CSI-CSIF. Protestan contra los recortes salariales previstos por el Gobierno en su plan extraordinario para reducir el déficit público. Según Comisiones Obreras en las primeras horas de paro el seguimiento está siendo de cerca del 80%, con una participación especialmente significativa en los servicios de limpieza. Frente al Ministerio de Trabajo, en Madrid, y junto al hospital Vall de Hebron, en Barcelona, se respira normalidad a primera hora de la mañana.

07.20 En Barcelona tampoco hay problemas en el transporte público. Sólo había convocado paro en el servicio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que gestiona dos líneas en el área de la capital. Según un comunicado de la empresa catalana, todos los trenes han iniciado sus trayectos a tiempo y los servicios mínimos se desarrollan con normalidad. El periodista de RNE, Climent Sabater, tampoco percibe ninguna incidencia en la estación de Plaça Catalunya.

07.10 El periodista de Radio Nacional Andreu Ferrer informa desde el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, de que "la gran mayoría de trabajadores están en sus puestos" y de que no hay ninguna incidencia. En AENA, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos, los servicios mínimos son del 36% aunque la plantilla no está directamente afectada por el recorte.

07.01 Los usuarios y los responsables del transporte público en Madrid dicen que a primera hora de la mañana está funcionando con normalidad. Un portavoz de Renfe ha asegurado que no hay retrasos en ninguna de las líneas de Cercanías. Sólo un sindicato minoritario en Renfe (Sindicato de Ferroviarios) había llamado a la huelga, y no se han fijado servicios mínimos ante la expectativa de que el paro tenga "escasa repercusión", según fuentes de la empresa citadas por Europa Press. Los empleados del metro y los autobuses no están llamados a la huelga.

04.06 Cerca del 80% de la plantilla del turno de noche secunda la huelga de funcionarios, según Comisiones Obreras, que destaca la participación en los servicios municipales de limpieza, "donde el seguimiento ha sido prácticamente total". Un 65% del personal de Correos la sigue en Cataluña, el 45% en el centro de admisión masiva de Madrid, el 40% en el de Chamartín y el 30% en la delegación de Barajas. El sindicato no ha ofrecido más datos.

03.42 min Tres periodistas de Radio Nacional relatan desde el hospital de La Paz (Madrid), el aeropuerto de El Prat y la estación de Plaça Catalunya (Barcelona) que todos los servicios funcionan con normalidad en las primeras horas de la huelga de funcionarios convocada este martes en protesta por los recortes. (08/06/10)

03.13 La huelga merece una atención muy distinta en los periódicos de este martes. Así, mientras para La Razón se trata de la principal noticia del día (bajo el titular "Los sindicatos ensayan hoy el primer asalto de una huelga general"), otros como ABC o El País ni siquiera hacen mención al asunto en sus portadas. No obstante, para la mayoría de los diarios de mayor tirada se trata de la segunda o tercera noticia, con estos titulares: "Los sindicatos esperan que el 70% de los funcionarios apoye la huelga" (Público), "Los funcionarios ponen a prueba la firmeza del recorte del Gobierno" (La Vanguardia), "Los sindicatos pretenden paralizar hoy los servicios" (El Periódico de Catalunya).

El caso más curioso es el de El Mundo, que ha cambiado radicalmente la portada en su segunda edición. En la primera dedicaba a la movilización un pequeño espacio, mientras su gran titular era: "Europa exige más ajustes en pleno descalabro de la deuda". En la segunda su noticia de apertura ha pasado a ser: "Pulso sindical al Gobierno en pleno descalabro de la deuda".

02.03 Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, corta la emisión de su señal con motivo de la huelga. Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ya anunció su intención de secundar el paro tras las declaraciones de la dirección de que la empresa negocia con los sindicatos las medidas del recorte. TV3 y Cataluña Radio han alterado su programación, según CC.OO.

00.20 Los servicios mínimos son desiguales en función de las distintas administraciones y los sectores. RTVE.es ha recopilado la información en esta guía práctica.

00.01 Empieza la primera gran huelga contra el Gobierno de Zapatero desde que llegó al poder en el 2004. Se trata de un paro de 24 horas al que están llamados más de 2,5 millones de trabajadores del sector público en protesta por el plan de ajuste aprobado hace diez días en el Congreso y que, entre otras medidas prevé la reducción del sueldo de los funcionarios. Es la quinta huelga de este colectivo en la democracia.