El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha revuelto contra los especuladores por la fuerte caída de la Bolsa española, que cae por el temor al contagio de la crisis fiscal griega, y ha desmentido el rumor que circulaba por los mercados de que España podría necesitar un mecanismo de rescate similar al de Grecia.

"Me han comentado algo en relación con ese rumor y la verdad es que no doy crédito, es una absoluta locura. Es un despropósito descomunal y, si es lo que provoca un efecto inmediato en nuestro mercado de valores, estaríamos ante un hecho muy grave", ha subrayado Zapatero desde Bruselas, donde se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy.

"No podemos estar al albur a lo pasa que en la Bolsa, hay que valorar los datos reales", ha insistido el presidente del Gobierno, recordando que España tiene un nivel de deuda inferior en 20 puntos a la media de la Unión Europea (53,2% del PIB por el 73,6% en el conjunto de los Veintisiete).

Rumores en la Bolsa y advertencias en la prensa

El líder del Ejecutivo salía al paso así de los rumores que han circulado este martes por los mercados financieros sobre la posibilidad de que las cuentas públicas españolas estén en una situación parecida a la de Grecia y requiera un rescate financiero, que estaría ya negociando con el Fondo Monetario Internacional. Un corredor de Bolsa, citado por France Press, ha confirmado que "un rumor apunta que España necesitaría 280.000 millones de euros y podría pedirselos al FMI"

Los rumores bursátiles se han combinado con los comentarios de la prensa internacional sobre la situación económica española, que sitúan a España y a Portugal como las próximas víctimas de la especulación si no se aceleran las reformas. Así, The New York Times recoge que "España corre el riesgo de caer en la misma trampa que Grecia, a menos que impulse las reformas", mientras que Financial Times abre una pieza señalando que "los inversores aseguran que el contagio podría llegar a las áreas más débiles de la eurozona, como Portugal y España, y algunos alertan de que podrían necesitar ser rescatadas"

“Estos rumores pueden perjudicar a nuestros intereses“

"Estos rumores pueden incrementar nuestro diferencial [de tipo de interés respecto a la deuda alemana] y perjudicar a nuestros intereses como país. Es sencillamente intolerable y, por supuesto, lo vamos a combatir", ha recalcado Zapatero.