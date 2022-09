Cien días de Presidencia europea plagados de sinsabores

Luces y sombras, caras y cruces, claros y oscuros. Adjetivos a gusto del consumidor que definen fielmente estos primeros 100 días de Presidencia española de la Unión Europea. Un período que arrancaba en un momento de incertidumbre para Europa pues había que poner en marcha el Tratado de Lisboa -que se ha conseguido con relativo éxito- y la peor crisis económica en los últimos 80 años.

Precisamente este último asunto es la gran prioridad de España para el semestre. Capitanear la salida de la actual coyuntura económica. Y para ello contaba con echar mano de la llamada `Europa 2020' que debe devolver a los 27 a la senda del crecimiento de una manera "sostenible, inclusiva e inteligente".

Una cuestión que no es baladí pues pone de manifiesto el escaso peso que tiene la presidencia rotatoria. El propio Van Rompuy -en su primera entrevista en la prensa- lo ha reconocido: "las presidencias semestrales tienen un papel destacado en los Consejos Sectoriales", por lo que "no deben levantarse falsas expectativas".

No es una prioridad, es cierto, no aparece en el programa de trabajo, pero es una realidad que el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, ha estado haciendo gestiones intensas sobre este asunto.

Miremos al futuro

Escollos complicados de salvar en estos primeros 100 días que también han tenido puntos positivos como el Observatorio contra la Violencia de Género, la aprobación de la nueva Estrategia de Seguridad Interior para el conjunto de la Unión Europea o los avances relativos al coche eléctrico.

También se puede considerar un éxito esa orden europea de protección de víctimas, que si bien no está claro que pueda aprobarse antes de que termine el semestre, ya está en marcha y como muy tarde en 2011 verá la luz.

Tenemos por tanto un balance agridulce -como el que tienen los eurodiputados españoles- en estos primeros 100 días de Presidencia Española, que todavía tiene otros tres meses para conseguir los objetivos que tiene por delante.

En este tiempo vamos a ver cómo se propone un Fiscal europeo que proteja a la moneda única, se decidirá si se aplican o no los escáneres corporales y se celebrarán distintas cumbres bilaterales con varios países como Japón, Pakistán o la Unión por el Mediterráneo.

Veremos qué es lo que sucede aunque no deja de ser preocupante que uno de cada tres españoles no sepa que su país ejerce la Presidencia de la Unión Europea. O quizá no lo es. Más bien tan sólo viene a demostrar que el interés por Europa todavía es muy pequeño y que por tanto esa vocación "europeísta" de España no se ha conseguido transmitir al ciudadano de a pie.