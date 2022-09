Los Jefes de Estado y de Gobierno están dispuestos a acabar con los fantasmas que rodean la economía griega, y a preparar las economías europeas para la salida de la crisis. Para ello se reúnen este jueves en Bruselas, en un Consejo informal.

No estaba previsto en el orden del día, pero la crítica situación de las finanzas griegas -que necesitan 53 mil millones de euros este año- centrará parte del debate. En especial porque Francia y Alemania intentan que los 27 acepten el plan de rescate que están preparando para las finanzas helenas.

De sus detalles poco se conoce, aunque lo que se pretende es evitar lacaída. Algo que resultaría catastrófico para la Eurozona.

Europa o el FMI

La intención del eje franco-alemán es que Europa y la zona euro sean quienes resuelvan la situación sin necesidad de recurrir a ayuda externa como puede ser la del Fondo Monetario Internacional.

No piensan así Reino Unido y Suecia -que no tienen Euro- que prefieren que se ocupe de ello el FMI para no tener que cargar con un plan de ayudas que, ni siquiera, está contemplado en los mecanismos europeos.

Parece por tanto que será complicado que se llegue hoy a un acuerdo, por lo que todo parece indicar a que será el lunes en la reunión del Eurogrupo cuando se decida qué hacer exactamente. Aún así nada puede descartarse, dado que Alemania y Francia han convocado para hoy una rueda de prensa conjunta.