La propuesta para retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, ha despertado un debate en la ciudadanía, que mayoritariamente se muestra en contra de la reforma, aunque algunos también la defienden. Éstos son sus argumentos.

Los que están en contra argumentan que habría que tener en cuenta el tipo de profesión que se ha desarrollado en la vida laboral, porque no es lo mismo trabajar hasta los 67 en el campo que hacerlo en una oficina.

Entre los que creen que es necesario alargar la vida laboral hay muchos que argumentan que la difícil situación económica y el equilibrio del sistema de pensiones obligan al Gobierno a tomar medidas tan impopulares.

RTVE ha recogido estas opiniones:

"La medida me parece bien siempre que se matice por profesiones. Por ejemplo, mineros, agricultores que trabajan con 40 grados en agosto", ha explicado un usuario de RTVE.es.

"Respecto a si esta medida podría mejorar las cuentas del Estado , considero que podría haberse hecho un esfuerzo en incentivar el empleo juvenil y no alargar la edad laboral".

Un ciudadano de Albacete afirma que "debería hacerse en función de los trabajos . No es lo mismo tener un negocio ganadero que trabajar en una oficina".

Perjudicar el trabajo juvenil

Otros mantienen que la medida podría perjudicar el trabajo juvenil. Una ciudadana de Murcia cree que "se tienen que ir jubilando los mayores para que la gente joven pueda acceder al trabajo".

En cambio, también hay quien defiende la propuesta del ministro Corbacho, como otro ciudadano de Almería, que antepone los intereses del país.

"Aquí lo que tiene que prevalecer es el bienestar del país. Y si es necesario por el bien de nuestras cuentas que trabajemos dos años más, yo apoyo esta medida del Gobierno. Considero que ahora mismo, según están las cosas, era necesario tomar una medida asi".

00.00 min El Consejo de Ministros estudia la reforma de las pensiones. Radio Nacional ha tenido acceso al documento que ha entrado al consejo, cuyo punto más llamativo es ése que pretende retrasar la edad de jubilación de forma paulatina hasta los 67. Además, se proponen cambios en viudad y orfandad, donde se propone reconocer los mismo derechos a todos los descedientes. El Gobierno también pretende elevar la edad de jubilación mínima hasta los 52.

Una ciudadana de La Rioja se muestra entusiasmada. "Me parece fantástico. Porque hay que mantener a la gente activa. Yo trabajo y me afecta".

Pero otra ciudadana de Badajoz nos cuenta que ella se tuvo que retirar antes por una enfermedad. "Nosotros ya estamos jubilados. Pero las personas están muy cascadas y no aguantan.Yo he estado en una empresa limpiando y estoy en contra, cualquiera aguanta hasta esa edad. Yo caí enferma y tuve que dejar de trabajar".

Otros van más allá y critican al Gobierno, y proponen que se bajen el sueldo, que controlen el gasto, o que se pongan en el lugar de los que han tenido que soportar la dureza de algunos trabajos.

Un ciudadano de A Coruña afirma que "si los que pretenden aprobar el incremento de la edad de jubilación hubieran estado 40 años como yo he estado trabajando en el campo, ya les digo yo que no lo hubieran hecho". "Están sentados en sus sillas de oficina, no en el campo ganándose el pan".