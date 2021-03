Cuando la ciencia choca con la política, genera monstruos. Y el proceso iniciado en Kioto y que continúa esta semana en Dinamarca es un proceso político sobre una evidencia científica, lo que de modo natural da lugar a todo tipo de aberraciones.

Porque los científicos y los políticos habitan mundos muy alejados, con diferentes estándares de prueba y muy distintos lenguajes, protocolos y objetivos.

La ciencia trabaja con la incertidumbre y la duda permanente, porque ésa es su esencia; su objetivo es saber más.

La política necesita verdades absolutas y fácilmente encapsulables en eslóganes para actuar, y pretende conjurar riesgos.

Los científicos son puntillosos, adoran los matices, no tienen en cuenta las consecuencias de sus descubrimientos y consideran obligación profesional cambiar de opinión. Los políticos generalizan, adaptan sus declaraciones al contexto, manejan dinero público y pastorean intereses.

Lo que estamos viendo en Copenhague es un espectáculo político en el que los dirigentes de los países más importantes del mundo intentan invocar un serio riesgo para el planeta entero que está basado en observaciones y predicciones científicas. Una receta para el caos.

Lo cual habrá que hacer de todas formas, dado que sabemos que ambos recursos no son infinitos.

Todo el mundo desprecia los datos que no le interesan, y acusa a sus adversarios de incapacidad para demostrar la Verdad del Cambio Climático Antropogénico.

Noy hay verdades absolutas

Lo cierto es que la ciencia climática, como cualquier otra ciencia, no puede (no debe) proporcionar verdades absolutas, porque no es así como funciona el método científico.

Lo único que hay son datos complejos, reconstrucciones difíciles de comprender, modelos abstrusos y fuertes discusiones alejadas de lo políticamente correcto (un ejemplo es el famoso y polémico Climategate).

No hay certezas, porque la ciencia no trabaja con ellas. Los políticos van a tener que tomar sus decisiones con los imperfectos y cambiantes datos de que disponemos hoy, evaluando su grado d certidumbre (variable) y los peores riesgos que indican (catastróficos).

Al fin y al cabo para eso pagamos a los políticos: para que tomen decisiones son datos ciertos al 100%.

Porque cuando tenemos verdades absolutas, es fácil tomar decisiones. Copenhague es significativo más porque demuestra que el proceso de Kioto sigue vivo que por los resultados (seguramente magros) que se puedan obtener.