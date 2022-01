Nueve pistas para entender Copenhague

El 18 de diciembre de 2009 puede ser una fecha clave en la historia del planeta, para bien o para mal. Ese día se pone punto y final a la Cumbre de Copenhague, un encuentro organizado por la ONU que reúne durante doce jornadas a los principales líderes mundiales para evitar que el siglo XXI sea el del calentamiento global. Estas son sus principales claves:

¿Quiénes son los principales emisores de CO2 del planeta?

La República Popular China ha rebasado a Estados Unidos como principal emisor de gases de efecto invernadero, con un 20,7% de las emisiones mundiales. Esta situación contrasta con su relativamente bajo nivel de emisiones per cápita, ya que es el país más poblado del planeta.



En la misma situación se encuentra la India, sexto emisor mundial pero situado en el puesto 66 per cápita. De hecho, pese a estas emisiones a la atmósfera, se calcula que unos 400 millones de personas no tienen electricidad en el país asiático.



En el otro lado, los países de la UE como bloque se sitúan como los terceros con más emisiones, con casi un 12%, pero se encuentran a la cabeza en emisiones per cápita.