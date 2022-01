"La era de la libertad para acceder a las noticias on-line ha terminado", ha dicho Rupert Murdoch tras presentar los resultados del último trimestre fiscal del conglomerado mediático que dirige, News Corporation Las, que tiene sede en Nueva York, ascienden aen lo que llevamos de año, cifras que han llevado al magnate australiano aen la prensa. Ya en el segundo trimestre sus beneficios se vieron reducidos en un 42% . The Wall Street Journal , de edición internacional, es elpor ver sus contenidos.Murdoch ha expresado la necesidad dea través de la introducción de tarifas para visitar los contenidos web de noticias, un medio que no cesa de crecer y que constituye el periodismo del futuro.Comentó que si esta iniciativa resulta ser exitosa, no duda del hecho de que "En el diario británico The Guardian Rupert Murdoch ha asegurado que "" y que competirá con el resto de diarios digitales. La calidad de sus productos será el elemento que lo diferenciará del resto de medios de comunicación."La revolución digital ha abierto nuevos canales de distribución y de bajo costo pero no ha hecho contenido libre", opina Murdoch, que poseeEn su haber tiene más de 100 periódicos en Australia, Asia, Estados Unidos y Europa, además de contar con estudios de televisión, canales por cable y por satélite, estudios cinematográficos o editoriales, entre otros sectores.El anuncio de esta medida se hizo tras la presentanción del último trimeste fiscal cuyos datos, periodo en el que ganó 3.749 millones de euros.Ely creció a través de una estrategia horizontal de compra de periódicos en Estados Unidos, Gran Bretaña y China a partir de los años 70.Entre todas las posesiones del conglomerado multimedia destacan diarios tales como los ingleses The Times The Sun o News International, el americano The New York Post , la cadena Fox News, el estudio 20th Century Fox, My Space y The Australian , nacido en 1964.