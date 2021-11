Ausbanc denuncia que existen claúsulas abusivas en las hipotecas que limitan la bajada de tipos

La directora de los servicios jurídicos de Ausbanc, María Mateos, explica porqué las bajadas del Euribor no son automáticas en las hipotecas y anima a reclamar cuando existan claúsulas abusivas que limitan la bajada del indicador de referencia o las entidades practiquen el redondeo al alza.



¿Por qué pese a la bajada histórica del Euribor la media de los tipos de interés de las nuevas hipotecas supera el 4,6%?



Normalmente, ante una bajada del precio oficial del dinero por el Banco Central Europeo, las entidades se apresuran a reducir los tipos de interés de sus operaciones de activo, es decir, operaciones en las que tienen que pagar intereses a sus clientes (como por ejemplo depósitos, imposiciones a plazo fijo, etcétera) pero no lo hacen en sus operaciones de pasivo (préstamos, créditos...), de manera que en estas operaciones, no se produce un inmediato reflejo de la nueva situación del precio del dinero que publica el BCE.



¿Se están retrasando las entidades financieras a la hora de aplicar en las revisiones las bajadas del Euribor?



Los bancos tienen que revisar el tipo de interés en las fechas pactadas con cada cliente. El problema es que, generalmente, se utiliza como tipo de referencia el Euribor que estaba publicado hace un par de meses o se refieren al último publicado (que suele demorarse también ya que tiene que ser publicado por el Banco de España a través del BOE), de manera que, aunque hoy bajara el Euribor, seguramente al consumidor que tenga que revisar su hipoteca mañana o la semana que viene o en un mes, no se le aplicará este euribor más bajo sino el anterior, más caro.



¿Existe letra pequeña en los contratos hipotecarios que establezca un límite de bajada en los tipos de interés u otro tipo de cláusulas abusivas?



Así es. En Ausbanc hemos verificado muchas escrituras públicas de préstamo hipotecario que tienen un límite a esa bajada de tipos de interés, de manera que, aunque el Euribor o el tipo de referencia que tenga fuera inferior, se le aplicará ese límite. Así, puede ocurrir que si al revisar nuestra hipoteca, resulta un interés del 3% por ejemplo, y existe un límite del 4%, el consumidor tendría que pagar ese 4%. Hay que reclamar ante este tipo de cláusulas que, al igual que el redondeo al alza, siempre benefician a la entidad en detrimento del consumidor.



¿Es un buen momento para renegociar la hipoteca?



Ausbanc Consumo es partidaria de una flexibilización de las revisiones en estos tiempos de crisis o de contemplar revisiones más a corto plazo para que los usuarios puedan obtener una posible bajada de tipos de una manera más efectiva e inmediata. Puede ser una solución para los usuarios, como también sustituir el tipo de referencia pactado por el tipo de interés del Banco Central Europeo. Es un buen momento para poner en marcha la competencia, de manera que si nuestra entidad no mejora las condiciones actuales, hay que estudiar alternativas de otros bancos que nos ofrezcan unas condiciones más ventajosas y se subroguen en el préstamo.