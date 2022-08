La tarifa eléctrica subirá un 2%, es decir 0,7 euros al mes, desde el próximo miércoles 1 de julio, fecha en que se culmina el proceso de liberalización eléctrica yla única que se mantiene y que afectará a 25 millones de clientes.Esta subida, anunciada este lunes por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sumada a la aprobada el pasado 1 de enero de 2009 supone unEn el caso de la luz, la subida fijada por Industria será la segunda y última del año, y se sumará a la del 3,4% de media aplicada en enero. Durante 2008, la tarifa sufrió un incremento del 9,08% tras encarecerse un 3,3% en enero y un 5,6% en julio.La nueva TUR es el precio fijado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado. Se configura como una tarifa refugio y está(kW).Los consumidores podrán elegir entre una comercializadora en el mercado libre y esta tarifa regulada , que se calculará a partir de una nueva metodología en la que se tiene en cuenta el precio de la energía y los peajes, que recogen los costes de la actividad regulada.Industria indica que, para tratar de simplificar al máximo el nuevo sistema tarifario y el procedimiento de facturación, se han eliminado los recargos por exceso de consumo existentes en el modelo de tarifas integrales, así como los 12,5 kilovatios hora (KWh) mensuales gratuitos que recibían los consumidores.Por su parte, la tarifa de gas natural registrará una, lo que supone un ahorro de 1,9 euros mensuales.La TUR, de revisión trimestral, bajará el 0,1% para los consumidores domésticos sin calefacción, usuarios del tramo T1 de tarifa, lo que equivaldrá a una reducción de 0,13 euros al mes para un consumidor tipo. Mientras, la T2, que corresponde con los consumidores domésticos con calefacción, bajará el 5,4%, o unos 2,3 euros al mes para un consumidor medio.Al igual que en la electricidad, la estructura de cálculo de precios regulados del gas está determinada por el valor de los peajes por el uso de infraestructuras y el coste de la energía, que se determina con los precios de la materia prima obtenido en la subastas de gas y las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos (crudo Brent y gas natural).Industria también ha aprobado este lunes la minoración de los ingresos de las eléctricas del CO2 gratuito de 2007, 2008 y primer semestre de 2009, cuyo coste deberá fijar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en dos meses. Fuentes del sector indican que la minoración de 2008 y el primer semestre de 2009 asciende 1.650 millones, mientras que la de 2007 ronda los 50,6 millones.También este lunes, el BOE ha publicado el desarrollo normativo para la aplicación del bono social , del queLos beneficiarios del nuevo bono social que, por un cambio de circunstancias, dejen de tener derecho a acogerse a esta medida y no lo comuniquen a su comercializadora serán sancionados con recargos del 10% en la factura de la luz.