Air France completa la sustitución de todos los sensores de control de velocidad de sus Airbus

Air France ha completado la sustitución de todos los sensores de velocidad de sus aviones Airbus, similares al modelo que el pasado 1 de junio se estrelló en aguas del Atlántico con 228 pasajeros a bordo.



Según un portavoz del SNPL, sindicato mayoritario de pilotos de la aerolínea francesa, los 34 aparatos de la gama A330 y A340 de los que dispone Air France vuelan ya con tres sensores de velocidad nuevos.



Este portavoz, Erick Derivry, ha indicado que los pilotos habían pedido la sustitición de estos sensores aunque no tienen certeza de que sean la causa del accidente.



Derivry sí ha especificado que todos los incidentes señalados hasta el momento se han producido en aparatos equipados con los sensores antiguos mientras que los aviones con los nuevos sensores, fabricados por Thales, no han registrado problema alguno.



Desde que se supo que estos sensores habían fallado el día de al accidente, la aerolínea aceleró el programa de recambio.



La compañía aérea francesa había iniciado la sustitución de estos sensores el pasado 27 de abril pero no recibió los nuevos hasta tres días antes del accidente.



El portavoz sindical ha asegurado que, aunque Air France se había comprometido a que antes del final de la semana pasada habría cambiado dos de los tres sensores de sus Airbus, finalmente se ha acelerado el programa de recambio y ya no queda ninguno de los viejos.



Algunos sindicatos minoritarios habían illamado a sus miembros a boicotear los aviones que no contaran al menos con dos de los nuevos sensores.