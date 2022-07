El mal tiempo reinante en la zona del océano Atlántico en donde se cree que cayó el avión de Air France hace trece días con 228 personas a bordo ha frustado de nuevo este sábado la búsqueda de más víctimas y restos del aparato, han informado fuentes oficiales.

Los equipos de búsqueda, que hasta ahora han retirado del mar 50 cuerpos y algunos restos del avión, no han avistado ni rescatado nada este sábado, según un comunicado divulgado por la Fuerza Aérea y la Marina de Brasil.



Los doce aviones de la Fuerza Aérea despegaron de su base en el archipiélago de Fernando de Noronha pero regresaron poco después debido a la baja visibilidad.



Otros cinco navíos brasileños y franceses que están en la zona, unos 1.300 kilómetros del litoral brasileño y a 700 kilómetros de las islas de Fernando de Noronha, no han obtenido tampoco resultados.



Han avistado parte de la estructura del avión



En rueda de prensa, el brigadier Ramón Borges Cardoso, jefe del Departamento de Control del Espacio Aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña, ha admitido que el mal tiempo ha impedido volar incluso al avión R 99, dotado de sensores especiales para buscar objetos en el mar.



Sin embargo y según los equipos de búsqueda, este sábado el mercante Gammagas, de bandera de Antigua, que cubre la ruta entre Uruguay e Inglaterra, comunicó haber retirado del mar una parte de la estructura de la aeronave cuando pasaba por la zona de búsqueda.



"Avisamos a la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA, el órgano francés responsable por la investigación) para que pueda recuperarla", ha dicho el vicealmirante Edson Lawrance, portavoz de la Marina de Brasil.



Pocos hallazgos



Además, la Marina ha informado de que la fragata Constitución llegará este domingo a Recife con varios restos y objetos personales de los pasajeros que han sido retirados del mar.



Las fuerzas armadas, que este viernes presentaron cerca de 40 restos y objetos rescatados y este domingo desembarcarán una parte de la cola del avión entre otras piezas, admiten que los hallazgos aún son pocos.



Las autoridades brasileñas han informado que el equipo de forenses y peritos que trabaja en Recife en la identificación de las víctimas ha recibido los cuerpos de otros 21 ocupantes de la aeronave.



Los militares brasileños han admitido las dificultades de recuperar los 178 cuerpos que aún no han sido hallados y a partir del próximo miércoles evaluarán la posibilidad de suspender los trabajos.