Un portavoz del Buró de Investigación y Análisis (BEA), responsable de la investigación técnica del accidente del Airbus A330 de Air France, ha aclarado que "todavía no hay ninguna relación" entre los sensores de velocidad Pilot del avión y el accidente.



El citado portavoz ha recordado que esta afirmación ya la realizó hace unos días el director de la BEA, Paul-Louis Arslanian, a la vez que ha descartado pronunciarse sobre una información de Le Figaro que hablaba de la rotura de una ventana en vuelo del Airbus.



Air France "no está convencida" de que los sensores sean la causa



En este mismo aspecto de los sensores ha incidido el director general de Air France-KLM, Pierre-Henri Gourgeon, que ha afirmado que "no está convencido" de que los sensores de velocidad sean la causa del accidente del Airbus que se estrelló en el Atlántico, aunque ha confirmado que se ha acelerado el proceso de sustitución de los mismos en los A330 y A340.



"Este programa se ha acelerado porque sabemos que, cuando este accidente, hubo un problema con la medición de la velocidad", ha afirmado.



No obstante, al ser preguntado respecto a las críticas por la falta de transparencia en la comunicación de Air France desde el accidente, ha respondido airadamente: "porque no estoy convencido de que los sensores sean la causa del accidente, no tenía ninguna razón para informar".



"Es es la investigación oficial la que debe informar", ha insistido en una conferencia de prensa que estaba programada antes de la catástrofe que ha dejado 228 muertos.



El directivo de Air France ha añadido que "Airbus mantiene, y tiene razón, que sus sensores son seguros. Es posible que los incidentes por formación de hielo se reduzcan con el nuevo tipo de sensores. Puede que no mejore nada, vamos a hablar con los investigadores de esto.



Gourgeon ha explicado además que los nuevos sensores de velocidad llegaron a la compañía tres días antes del accidente. "Lo que pasó es que los primeros aprovisionamientos (de los sensores) llegaron casi la víspera del accidente, el viernes", ha afirmado.



El responsable de la aerolínea ha precisado que el pasado 27 de abril decidieron reemplazar los sensores de velocidad ante los fallos detectados en el pasado, "incidentes de carácter no catastrófico".



Bajo presión del sindicato de pilotos mayoritario de Air France, la dirección ha presentado un "calendario de sustitución" de los sensores de velocidad de los A330 y A340 de vuelos de larga distancia.



Airbus descarta inmovilizar los A330 y A340



Por su parte, el fabricante aeronáutico europeo Airbus asegura que no tiene intención de inmovilizar los aviones de los modelos A330 y A340 para el cambio de las sondas de velocidad que se va a realizar.



"No hay ninguna razón para detener las operaciones de esos aviones", ha subrayado un portavoz de Airbus al ser preguntado por una información del periódico francés Le Figaro según la cual el constructor se planteaba inmovilizar los alrededor de un millar de A330 y A340 que tienen en sus flotas las compañías aéreas por todo el mundo.



El fabricante europeo había emitido una recomendación en 2007 sobre el cambio de los instrumentos de medida de la velocidad en esos modelos de aeronaves, pero insistió en que dicha sustitución "no es una obligación". Es más, puso el acento en que "todos los A330 y los A340 están certificados para operar" y "pueden seguir funcionando con las sondas originales".



Un fallo de las sondas ha sido citado como una de las posibles causas del accidente aunque el Buró de Investigación y Análisis (BEA) ha insistido en que con los elementos disponibles por ahora no se puede decir qué ocurrió. El BEA, responsable de las pesquisas técnicas, ni siquiera ha querido descartar totalmente la hipótesis de un acto terrorista.



En los que respecta a las tareas de rescate, el submarino nuclear de Francia trabaja a contrarreloj para localizar las cajas negras del avión.