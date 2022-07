Air France sustituirá las sondas de control de velocidad ante la presión de los pilotos

Air France ha anunciado que en los próximos días sustituirá los sondas de velocidad de los Airbus 330 y 340, después de que un sindicato de pilotos amenazase con no despegar si no se modificaban estas sondas. El mal funcionamiento de estos sensores se considera una de las posibles causas del accidente que se produjo en aguas del Atlántico.



Lo ha anunciado el sindicato mayoritario de Air France, que ha asegurado que por el momento no existe ninguna vinculación entre estas sondas y el accidente producido en la ruta Río de Janeiro- Brasil.



El delegado sindical había puesto de manifiesto que era necesario tomar esta medida de precaución, a la espera de que determinen las causas de este siniestro.

Según la Oficina de Investigación y Análisis (BEA), responsable de esta investigación, estos sensores enviaron informaciones contradictorias sobre la velocidad y la incoherencia de esos datos provocó que dejaran de funcionar algunos sistemas electrónicos del avión, como el piloto automático.



Habían causado ya incidentes



Air France ha explicado que había "acelerado" su programa de sustitución de las sondas de velocidad, lanzado el pasado 27 de abril, después de haber constatado desde mayo de 2008 que algunas de las originales habían causado "incidentes de pérdidas de informaciones".



La aerolínea francesa también insistía en que ese programa se había puesto en marcha sin esperar el fin de una experimentación propuesta por el fabricante de los A330 y A340, el grupo europeo Airbus, para verificar que una nueva sonda podría aportar una mejora significativa en caso de congelación en altitud. Airbus había emitido en septiembre de 2007 una recomendación para que se sustituyeran las sondas.



Los cadáveres recuperados aumentan a 24

La noche del lunes aumentó el número de cadáveres hallados en el Atlántico hasta 24, tras recuperar la Fuerza Aérea y la Marina de Brasil ocho cuerpos más. Estos se suman a los 16 conocidos hasta ahora, y no 17 como se había informado anteriormente.



Portavoces de la Fuerza Aérea han explicado que, para evitar informaciones equivocadas, la actualización del número de cadáveres rescatados sólo será divulgada cuando los restos mortales ya estén embarcados en los navíos brasileños.

Los primeros 16 cadáveres recuperados están en la fragata 'Constitución', que se dirige al archipiélago de Fernando de Noronha, donde las autoridades brasileñas harán una "catalogación" de las víctimas y luego las enviarán por avión hasta Recife, ciudad en la que fue establecido el mando de las búsquedas y en la que trabajarán los médicos forenses.

Los nuevos cadáveres hallados también se dirigen hacia el archipiélago de Fernando de Noronha en embarcaciones brasileñas.



Por otro lado, el ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, ha afirmado este martes que la identificación de los cadáveres que se vayan recuperando en el mar se va a hacer "con total transparencia" y que esa labor "se hace en coordinación con las autoridades brasileñas".