El sindicato de pilotos de Air France ha pedido a sus asociados que no despeguen mientras que la compañía no haya cambiado los sensores de velocidad de los Airbus A330 y A340, considerados una de las posibles causas del accidente que se produjo en aguas del Atlántico.



"La compañía ha dicho que va cambiar los sensores en las próximas semanas. Nosotros queremos proteger a nuestras tripulaciones y a nuestros pasajeros, por lo que no podemos esperar ese plazo", dijo el delegado sindical Christiphe Presentier en la emisora France Info.



Por ello, el sindicato ha asegurado que ha pedido a sus miembros "que no salgan en vuelo si el aparato no tiene al menos dos de los tres sensores modificados" como "medida de precaución" mientras se investiga la posibilidad de que un fallo en esos sensores provocara el accidente del Airbus A330 que volaba desde Río de Janeiro a París.



Presentier ha recordado que la Oficina de Investigación y Análisis (BEA), responsable de la investigación, señaló a los sensores como una de las posibles causas del accidente, aunque aún ho ha dado una explicación concluyente. Según el BEA, estos sensores enviaron informaciones contradictorias sobre la velocidad y la incoherencia de esos datos provocó que dejaran de funcionar algunos sistemas electrónicos del avión, como el piloto automático.



Según Presentier, el año pasado se registraron otros problemas en Air France y otras compañías relacionados con los sensores de velocidad.



Air France, por su parte, aseguró que ha acelerado el programa de recambio de los sensores, iniciado el pasado 27 de abril, tras los incidentes registrados en varios de sus aparatos.



Airbus defiende la fiabilidad del A330



Por su parte, el director comercial de Airbus, John Leahy, ha defendido que el Airbus A330 es un avión "muy fiable" y ha insistido en que es demasiado pronto para sacar conclusiones de la desaparición del vuelo de Air France AF447.



Leahy, que participa en la conferencia anual de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), ha recordado que el A330 vuela desde hace 15 años y ha sido "un verdadero caballo de trabajo en la industria aeronáutica"en términos de fiabilidad:" Hay 600 Airbus A330 en circulación a día de hoy, y 400 en petición, es un aparato muy fiable".



Los cadáveres recuperados aumentan a 24



La noche del lunes ha aumentado el número de cadáveres hallados en el Atlántico hasta 24, tras recuperar la Fuerza Aérea y la Marina de Brasil ocho cuerpos más. Estos se suman a los 16 conocidos hasta ahora, y no 17 como se había informado anteriormente: "La fragata Ventose, de la Marina francesa, recogió siete y no ocho cuerpos como el navío le informó inicialmente a la coordinación de las búsquedas", señalaba un comunicado divulgado por autoridades brasileñas.



Portavoces de la Fuerza Aérea han explicado que, para evitar informaciones equivocadas, la actualización del número de cadáveres rescatados sólo será divulgada cuando los restos mortales ya estén embarcados en los navíos brasileños.



Los primeros 16 cadáveres recuperados están en la fragata 'Constitución', que se dirige al archipiélago de Fernando de Noronha, donde las autoridades brasileñas harán una "catalogación" de las víctimas y luego las enviarán por avión hasta Recife, ciudad en la que fue establecido el mando de las búsquedas y en la que trabajarán los médicos forenses.



Los nuevos cadáveres hallados también se dirigen hacia el archipiélago de Fernando de Noronha en embarcaciones brasileñas.



Brasil se esforzará para recuperar todos los cadáveres



Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que su Gobierno hará todos los esfuerzos posibles para rescatar los cadáveres de las 228 víctimas del accidente.



"El Gobierno va a continuar haciendo el esfuerzo, a través de la Marina y de la Aeronáutica, para que podamos encontrar, si es posible, todos los cuerpos", ha dicho Lula en su programa semanal de radio.



"En este momento de dolor (el rescate) no va a resolver el problema, pero será un alivio inmenso para la familia saber que está enterrando a su ser querido", ha agregado Lula.



Los cadáveres y los objetos recuperados en alta mar serán trasladados a la ciudad brasileña de Recife, donde funciona uno de los dos puestos de mando instalados por las autoridades a cargo de los rescates y en donde se realizarán las tareas de identificación.



Las búsquedas están concentradas en torno a un radio de 220 kilómetros trazado a partir del punto donde se cree que cayó el avión, situado a unos 704 kilómetros del archipiélago brasileño de Fernando de Noronha, a 1.296 kilómetros de Recife y cercano a los peñascos deshabitados de Sao Pedro y Sao Paulo.



Recuperan la cola del avión



Los equipos de búsqueda también han empezado a recuperar elementos importantes de los restos del Airbus, entre ellos la cola del avión.



Además, también se han recuperado varios "componentes estructurales" de la aeronave.