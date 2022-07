Brasil recupera dos cuerpos y parte de un ala del avión siniestrado de Air France

La Marina brasileña ha informado de que ha rescatado los cuerpos de dos hombres, víctimas del desastre ocurrido con un avión de Air France en medio del Atlántico el pasado domingo. Además han confirmado que ha sido recuperada parte de una de las alas del avión.



El coronel Jorge Amaral ha declarado que "durante la mañana de hoy, a las 08.14 hora local (13.14 hora española), ha habido confirmación del rescate en el mar de algunos restos y cuerpos que pertenecían al Airbus" de la aerolínea francesa, que desapareció el pasado domingo tras haber partido de Río de Janeiro hacia París con 228 personas a bordo.



"Además de los dos cuerpos y otros destrozos, como una poltrona (asiento) del avión, partes de un ala y otros restos han sido localizados a última hora" ha declarado en rueda de prensa el teniente coronel Henry Wilson Munhoz Wender.



El portavoz militar ha asegurado que la "prioridad" en las tareas que se realizan en el Atlántico será "la recuperación de cuerpos", pues es necesario ofrecer una respuesta rápida a las familias de las víctimas.



Encontrados junto a un asiento y equipaje



Ambos cuerpos han aparecido junto a un asiento que llevaba un número de serie que coincide con el del avión siniestrado, una mochila, y una maleta con un ticket de Air France.



El coronel Jorge Amaral ha precisado que los dos cuerpos recuperados pertenecen a dos hombres no identificados.



La Fuerza Aérea brasileña está registrando un área que abarca unos 1.100 kilómetros desde las costas del noreste del país. Además, algunos buques de la Marina han llegado a la zona, aunque se teme que muchos cuerpos se hayan hundido o hayan sido devorados por los tiburones.



Amaral ha agregado que "no podemos dar más información sin confirmar la que tenemos".



Un grupo de expertos en restos humanos se encuentran en camino para examinar los restos hallados.



Se cree que los 228 pasajeros y la tripulación a bordo del vuelo AF447, de Air France, murieron cuando el aparato desapareció en aguas del Atlántico.



Air France lo considera "una noticia de gran importancia"



La aerolínea francesa Air France ha considerado "una noticia de gran importancia" el hallazgo de dos cuerpos. "Tras el anuncio por las autoridades brasileñas del descubrimiento de cuerpos, Air France expresa su emoción y su compasión con las familias y los allegados de los pasajeros y de la tripulación del vuelo AF447", indicó la compañía en un comunicado.



La aerolínea ha agradecido a las autoridades brasileñas y a las francesas "los esfuerzos de búsqueda llevados a cabo actualmente en el Atlántico pese a las difíciles condiciones".



24 mensajes de error en cinco minutos



El Airbus envió hasta 24 mensajes ACARS en apenas cinco minutos, que avisan de anomalías, averías o paradas en el sistema, según ha informado Alain Bouillard, encargado de dirigir las investigaciones por el accidente del Concorde en julio de 2000.



Aunque todavía es pronto para esclarecer las causas de estas anomalías, los investigadores han indicado que las condiciones meteorológicas no eran "particularmente excepcionales".



Primeros restos del avión tras cinco días de búsqueda



Los cuerpos y los restos encontrados son los primeros que sí pertenecen al avión siniestrado, cinco días después de que comenzara la búsqueda.



A lo largo de esta semana, han aparecido restos que en un principio se pensó que podrían ser del siniestro, aunque luego se demostró que no pertenecían al vuelvo AF447.



El objetivo es encontrar las cajas negras del avión para poder esclarecer las circunstancias del accidente, que cuentan con emisores sónar con una autonomía de un mes, aunque fuentes francesas afirman que cabe la posibilidad de que estos emisores se hayan desprendido de las cajas por la fuerza del impacto.