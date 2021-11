El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no estudiará si suspende provisionalmente o no al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hasta que sea firme el auto en el que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite una querella de Manos Limpias contra el magistrado por prevaricación.



Una vez que el Consejo reciba la resolución firme del Supremo, según la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, se convocará a la comisión permanente para estudiar y resolver si suspende o no provisionalmente al juez de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).



"De momento al Consejo no ha llegado nada porque la decisión no es firme, por lo que no podemos reunirnos", ha concluido.



Las asociaciones judiciales, "sorprendidas"



Dos de las principales asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (AJMFV), han manifestado su "sorpresa" ante la decisión del Supremo.



Por su parte, desde la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recuerdan que el juez "no tiene más derechos que el resto de ciudadanos, pero tampoco tiene menos".



"Garzón no tiene más derechos de los que tendría cualquier otro ciudadano, pero tampoco tiene menos, esta decisión no prejuzga ni valora más allá de lo que corresponde analizar de cara a la admisión de un escrito de querella", asegura el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, quien pide "no establecer conclusiones precipitadas y un esfuerzo para separar las valoraciones políticas de las jurídicas".

Por su parte, desde la asociación Francisco de Vitoria, su portavoz, Marcelino Sexmero, sí ha manifestado su "sorpresa" ante la decisión del Tribunal Supremo "porque en su día ya la desestimó".



"Me resulta muy difícil pensar que sus decisiones fuesen prevaricadoras, yo no veo que las decisiones sean manifiestamente injustas, otra cosa es que se discrepe de ellas", ha dicho.

Desde JpD, su portavoz, Miguel Ángel Jimeno, ha manifestado también su sorpresa ante la decisión: "Me sorprende porque las decisiones de Garzón ya habían pasado muchos filtros en la Audiencia Nacional y, si en ninguno de esos filtros detectó indicios de delito, debo presumir que el relato que hace la querella no se ajusta a la realidad que vio la Audiencia Nacional".



El presidente del Supremo elude opinar



Por su parte, el presidente del Supremo, Carlos Dívar, ha eludido opinar sobre la querella que esta jurisdicción ha admitido a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ha indicado que "lo único que puedo hacer en estos momentos es callarme".



El también presidente del Consejo General del Poder Judicial ha indicado que "no voy a opinar" sobre la admisión de la querella contra Garzón por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación, en relación con la causa en la que investigó las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.