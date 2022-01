El juez de la Audiencia Nacionaltras conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella contra él por un delito de prevaricación en relación con la causa en la que investigó las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.Garzón, al que aún no le ha sido notificado el auto del Supremo y por tanto se ha enterado de esta decisión a través de los medios de comunicación, ha asegurado en la Audiencia Nacional quede la acusación formulada en la querella del sindicato Manos Limpias.No obstante, el magistrado ha manifestado queal pedir los certificados de defunción de responsables de la dictadura franquista en la resolución en la que decidió abrir una causa para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.Este sindicato -sin representación en ningún centro de trabajo y que está dirigido por el ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard- acusa a Garzón de prevaricación por declararse competente para investigar esas desapariciones a sabiendas de que no era competente para ello.La Sala de lo Penal del Supremo explica en su auto que admite a trámite la querella "sin valorar ni prejuzgar lo sucedido", pero observa que "lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional.