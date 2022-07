Hoy se cumplen seis años del accidente del Yakolev, la peor tragedia del Ejército español en la que fallecieron los 62 militares.



Volvían de Afganistán, de cumplir la misión de paz de Naciones Unidas. Un equipo, compuesto por el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, se desplazó al lugar del accidente con la misión de identificar y repatriar los cadáveres de los militares.



Dos días después, el general Navarro aseguró que la misión estaba cumplida, que podían regresar a España para que se celebrara el funeral y que las familias podían estar tranquilas.



Un año después, tras viajar a Turquía, los familiares descubrieron que las identificaciones no eran correctas al encontrar en el lugar del accidente objetos personales y hasta placas de identificación de los fallecidos.



Los análisis forenses de la Audiencia Nacional demostraron que todos los cadáveres de los que se hizo cargo el General Navarro, 30 en total, estaban mal identificados. Los otros 32 sí fueron identificados correctamente por los forenses turcos.



Por aquellos errores cometidos, la Audiencia Nacional ha condenado a 3 años de prisión al general Navarro y a un año a sus dos ayudantes.



Durante el jucio, el general Navarro volvió a atribuir todos los errores al equipo de forenses turcos. La sala también escuchó relatos de las familias que han sufrido éste proceso durante los últimos seis años.



Las condenas sirven, pero no del todo. Los familiares están satisfechos porque se reconoce la responsabilidad y la intencionalidad en la mala identificación de los cadáveres, pero consideran que la condena es corta. Además, echan de menos más acusados o declaraciones de los responsables en aquel momento en el ministerio de Defensa, como el ex ministro Federico Trillo.



Ninguna de las partes está satisfecha con el fallo, tampoco al ex-ministro Federico Trillo, que nada más conocerlo decidió romper su silencio.



Seis años después de aquel trágico accidente, las familias confían en que su recurso contra la sentencia prospere y que pronto se celebre en la Audiencia Nacional otro juicio: el de la contratación del Yakolev 42.