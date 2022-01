Los sindicatos mayoritarios en España, UGT y Comisiones Obreras, lanzan un mensaje de unidad de acción en este primero de mayo y piden un mayor compromiso a las comunidades autónomas paray aumentar la inversión pública para salir de la crisis.Entrevistados en Radio Nacional, los secretarios generales de UGT,, y de CC.OO.,, se han mostrado rotundos al decir que "la reducción de salarios y la precarización del empleo" no pueden ser las soluciones a la crisis y que esta no se puede superar "a costa de los trabajadores".Méndez ha subrayado que existe un problema en "la estructura productiva" y que hay que dary acometerla con "mayor eficacia y mayor volumen". El líder sindical ha indicado que de cada tres euros que se invierten en obra pública, dos pertenecen a las CC.AA y uno al Estado.Toxo ha insistido en que el endeudamiento no es excesivo y ha sugeridopara liberar "más recursos para las Administraciones Públicas". A su juicio, es el "tiempo de la política pública para proteger a las personas y evitar el riesgo de exclusión social".El líder de UGT ha señalado que los pilares para cambiar el modelo productivo son "como base de la igualdad de oportunidades" e invertir en innovación "con políticas industriales" y definir "el modelo energético" que necesita España. También apunta que la presión fiscal está por debajo de la media de la eurozona.Además de las movilizaciones del 1 de mayo, el próximolos sindicatos europeos han convocadopara reivindicar "un empleo con derechos" en toda la Unión Europea.El lider de CC.OO. ha matizado que si sus reivindicaciones no son atendidas se plantean convocar una huelga general, pero que se llevará a cabo respetando "las prioridades de los trabajadores" yporque la salida de la crisis no puede llegar "contra los derechos de las personas".En este día, los partidos políticos también han hecho sus manifiestos del primero de mayo. El PSOE aboga por aumentar el salario mínimo , las pensiones y la cobertura de desempleo y el PP hace un llamamiento "al consenso" para salir de la crisis y volver a la senda del crecimiento económico.