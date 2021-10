El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho cree que la CEOE "cometería un graveporque el crecimiento económico que ha tenido España en los últimos años se debe, en parte, a la ausencia de conflictividad social.En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Corbacho ha señalado que, ante la posibilidad de que se rompa el diálogo social por falta de acuerdo,y tomará las medidas oportunas, lo cual no significa "que sean las que la patronal está poniendo sobre la mesa".Antes de las elecciones de la CEOE, celebradas el día 2, el proceso de diálogo social se ha estancado porque la patronal planteó reformas estructurales "de calado" que no se contemplaban en este ámbito tripartito (entre Gobierno, patronal y sindicatos).Tras las elecciones, una vez reelegido presidente de la CEOE,ha expresado su voluntad de reunirse con el ministro de Trabajo y con los sindicatos después de Semana Santa para reiniciar las negociaciones.En este sentido se ha pronunciado ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno,, quien, tras asumir la cartera de Economía y Hacienda, se ha comprometido a dar un impulso al diálogo social y ha anunciado su intención de reunirse la semana que viene con los integrantes de la mesa de Empleo.Corbacho ha dicho que tiene el "pleno convencimiento" de que los sindicatos y la patronal de las pymes (CEPYME) están a favor del diálogo social, y que espera que a partir de ahora la CEOE "esté también a favor de una manera decidida".El ministro está de acuerdo con que los empresarios planteen lo que crean conveniente, pero siempre que no sean "programas de máximos", como ha hecho la CEOE, porque considera que si no seEl diálogo social necesita un "pronunciamiento" a partir del cual se establezca la agenda con las diferentes propuestas, ante las que el Gobierno hará el papel que le corresponde de "impulsor, dinamizador y coordinador" , ha añadido.En cualquier caso, Corbacho ha recordado que el diálogo social, "no va a resolver la crisis mundial" ni el problema financiero, porque no es su función, "aunque el Gobernador de España nos lo pida".Para Corbacho se debe tener en cuenta que cuando un país produce riqueza no se produce solo por el tejido empresarial, "que es fundamental", sino por la aportación de los trabajadores.Ha recordado que en los años de crecimiento económico las empresas "han salido francamente bien" y los trabajadores se han portado conLos trabajadores, ha añadido Corbacho, todavía mantienen esa contención en muchos casos, y puso como ejemplo el de SEAT, cuyos empleados han aceptado una congelación salarial para poder mantener su empleo.Tras recordar que a partir de ahora se verá una situación en la que la inflación va a moderar los salarios "de una manera natural", Corbacho ha considerado que ahora el esfuerzo de austeridad ante la crisis "tiene que ser de todos" y el mensaje no debe ser que el sacrificio afecte solo a una parte.Ante las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ha dicho que si la "sangría" de despidos continúa podría afectar al sistema financiero, Corbacho le ha reclamado "un poco más de rigor"."Ahora va a resultar que la culpa de la crisis financiera la tienen los ciudadanos que cobran mil euros y han perdido el empleo", ha afirmado.Ha subrayado quey que el grave problema de la economía tiene que ver la restricción crediticia de la banca que no concede créditos y al no llegar liquidez a las empresas muchos trabajadores pierden su empleo.Por tanto, ha considerado que el Banco de España debe "centrarse" en analizar si el sistema financiero "necesita reformas" o debe seguir actuando igual que en el pasado.Por otra parte, Corbacho ha defendido que la autoridad sobre el mercado de trabajo sea pública y ha abogado por la permanencia de los Servicios Públicos de Empleo (SPE).No obstante ha considerado que debe estudiarse una nueva regulación en la que se tenga en cuenta "cualquier sistema" del tejido económico que ayude al objetivo común de la búsqueda de empleo.Frente a la propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, quien recientemente ha señalado que el INEM "no es útil para proporcionar puestos de trabajo" y debería abrirse a "iniciativas privadas", Corbacho ha abogado por superar el discurso entre lo público y lo privado porque se ha quedado "antiguo".En cualquier caso ha recordado que en España el 60% de las mediaciones para un empleo no se producen por los servicios públicos, sino a través de los trabajadores de las propias empresas.