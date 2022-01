El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que no descarta presentar una moción de censura "aun sin acuerdos con otros grupos parlamentarios", aunque ha añadido que esta posibilidad se daría "en una situación límite".



Rajoy ha reconocido que la moción de censura "está en la calle", ha insistido en que esta situación "no dura seis meses", y ha añadido que habría que cambiar "a la mitad del Gobierno".



Se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno va a llevar a cabo una remodelación de su gabinete porque, según ha dicho, "la sensación es de falta de coordinación, de liderazgo y, sobre todo, de falta de ideas".



Esa remodelación debería incluir, según Rajoy, al equipo económico del Gobierno que "no ha estado a la altura de las circunstancias" y a los Ministerios "irrelevantes" que el presidente del PP "suprimiría".



Debate sobre la cadena perpetua



Por otro lado, Rajoy se ha mostrado favorable a abrir un debate sobre la posibilidad de instaurar la cadena perpetua para determinados delitos, aunque ya ha advertido de que hay pros y contras para adoptar una decisión de ese tipo.



Rajoy, en una entrevista en Telecinco, ha reiterado su solidaridad con los padres de Marta del Castillo, y sobre su petición de un referéndum sobre la cadena perpetua ha explicado que está a favor de abrir un debate y ha recordado que existe en algunos países.



"En el caso de delitos tan brutales con menores, estoy a favor del cumplimiento íntegro de las penas y de debatir sobre la cadena perpetua; tiene sus pros y sus contras -ha precisado-, pero estoy a favor de que se abra un debate en España".



Por otra parte, ha reiterado la intención del PP de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva regulación del aborto que pretende el Gobierno, que ha calificado de "un disparate". No obstante, el PP como partido no acudirá a la manifestación del domingo en Madrid.



Reafirma su confianza en Camps



En referencia al caso Gürtel, el líder popular ha reafirmado su confianza en el president de la Generalitat, Francisco Camps, tras su implicación en la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, y ha señalado que son "parecidos" y tienen "vidas paralelas".



"Tengo plena confianza en el presidente de la Generalitat, sobre todo porque lo conozco. En cierta manera, somos parecidos, él de una provincia y yo de otra, tenemos vidas paralelas. Él es más joven que yo y sé cómo vive Camps, y sé quién es su mujer, y sé dónde trabaja, y sé cómo son sus niños", ha argumentado.



Ha dicho que tiene "plena confianza en todo el equipo" nombrado por él en su partido y en que "son inocentes", y ha añadido que "si hubiera algo" que desconoce "en este momento, actuaría en consecuencia".



Respecto a las denuncias por espionaje de cargos de su partido en la Comunidad de Madrid, Rajoy ha dicho que él era partidario de que se abriera una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid "y se hizo" y de ella "salió que no había ningún dato ni ninguna persona acusada de espionaje".