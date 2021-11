La presidenta de la, ha defendido en el pleno de la Asamblea, que lasobre la supuesta trama de espionajeLa Asamblea de Madrid ha debatido este miércoles elaprobado por la comisión de investigación que exculpa al Gobierno de Aguirre de los supuestos espionajes a altos cargos del PP madrileño., los del PSOE e IU, en contra.Pero el PP no ha contado con los votos de dos supuestos espiados, los diputados autonómicos. Una ausencia que ha sido calificada por la portavoz socialista Maru Menéndez comoEl consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, llegó a acusar a Prada de mentir sobre la veracidad de los partes de los supuestos seguimientos al decir que coincidían "punto por punto" con su agenda."Nosotros creemos que ha habido espionaje y algunos de los que hoy no están aquí también lo piensan", ha afirmado durante el debate la portavoz de IU, Inés Sabanés., le ha dicho Sabanés a la presidenta regional, lo que ha provocado que los parlamentarios del PP la abuchearan y contestaran con otras muestras de protesta.El portavoz del PP, David Pérez, les ha replicado que "no puede haber espiados, porque no ha existido espionaje", a lo que la socialista Menéndez ha contestado con ironía que el motivo de la ausencia de Prada debía ser entonces "que estará retirando su denuncia".El que sí que estaba junto a Esperanza Aguirre, era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también víctima supuestamente de seguimientos. Aunque desde el Gobierno madrileño siempre se ha insistido en separar su caso del resto.Según la presidenta madrileña, "gracias a la documentación que solicitó la comisión y a los once comparecientes que han declarado, se ha puesto claramente de manifiesto yen la Comunidad de Madrid, ni amparada, ni impulsada, ni conocida por este Gobierno".A su juicio, lo que ha sido "lamentable" ha sido la actuación de la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, en dicha comisión, al no haber "aportado ni una sola prueba" que demostrara sus acusaciones.Aguirre ha criticado además quela verdad les da lo mismo yde Zapatero" en Madrid.Por su parte, laha acusado a la presidenta de haber "iniciado la redacción del dictamen (de la comisión) en el momento en que conoció que la dirección nacional de su partido abría una investigación interna".Menéndez ha sostenido que en la comisión han quedado claras algunas cosas, como queen Madrid que hanfundamentales, en especial el derecho a la intimidad"."La ausencia hoy aquí de sus dos diputados espiados es la prueba máxima de ello", ha aseverado, en alusión a Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores.La portavoz socialista ha argumentado que"desde la responsabilidad de un consejero, de que "desde la Comunidad se espíe al Ayuntamiento", y de que "desde los máximos ámbitos de la dirección del PP de Madrid se espíe a los partidarios de Rajoy"."Se enfrentan ustedes en Caja Madrid, se espían dentro y fuera de España, se espían en sus actividades políticas y en su intimidad. Son del mismo partido, pero sólo comparten su ambición por el poder; unos su ambición por sucederla a usted y usted, su ambición por descabalgar al señor Rajoy, si bien esto último parece ya fuera de su alcance", le ha reprochado la portavoz socialista a la presidenta.Menéndez ha concluido que este "comportamiento" de los miembros del PP "representa una catástrofe política, social y moral en la Comunidad de Madrid".La portavoz de IU, Inés Sabanés, ha afirmado que "un gobierno que se considera libre de toda responsabilidad no sale huyendo" como el de Aguirre. El dictamen exculpatorio pretente, según la diputada, "amparar la impunidad".Sabanés se ha dirigido a la presidenta madrileña en la Asamblea: "Señora Aguirre, sus órdenes se han cumplido, pero no cierran nada, están bajo sospecha".El portavoz popular en la comisión, David Pérez, ha vuelto a reiterar que la comisión ha demostrado que la Comunidad de Madrid "ni ha ordenado, ni conocido, ni amparado ningún espionaje".Pérez ha acusado al PSOE de seguir la máxima de "calumnia que algo queda".