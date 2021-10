La mayoría del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha conseguido imponer sus conclusiones en la comisión sobre la supuesta trama de espionaje con. El debate en Pleno del próximo miércoles 18 de marzo del dictamen echará el cierre definitivo a los trabajos El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid defiende quea políticos. Así lo recoge eldel PP, que ha salido adelante con el voto en contra del PSOE e IU.Los socialistas han anunciado queEn el debate de los dictámenes, los grupos parlamentarios de la oposición han pedido que se reabra la comisión y el cese del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Los dictámenes del PSOE e IU, que han sido rechazados,de los supuestos seguimientos a políticos.La primera de las conclusiones del PP asegura que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona".Asimismo, los populares consideran que la "comisión de investigaciónaparecidas en el diario El País y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".El dictamen del PP, de 62 páginas, señala que laque puso en marcha el Gobierno de Joaquín Leguina a partir de 1985 y que potenció el de Alberto Ruiz-Gallardón, con un proyecto de Seguridad de 2002".Indica que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento "ni son documentos de la Consejería, ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales", y que "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de profesionales de la seguridad con décadas de experiencia que así lo han atestiguado".Apunta, además, que "la letra de las anotaciones manuscritas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas".Elen la comisión de investigación, David Pérez, ha señalado que. Pérez considera probado que "no ha habido espionaje y de haber existido ya están los tribunales para esclarecer los hechos".El portavoz del PP en la comisión ha atacado al PSOE e IU que "han fracasado", en su opinión, en intentar probar que se han realizado espionajes y ha calificado los partes de seguimientos como "pruebas absolutamente inválidas".En sus dictámenes, que han sido rechazados por 67 votos a favor y 53 en contra, el PSOE e IU responsabilizaban a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, de los espionajes. El PSOE asevera que "Esperanza Aguirre es la máxima responsable política del asunto del espionaje político" y del "bloqueo al esclarecimiento pleno de los hechos,Por su parte, IU considera que la jefa del Ejecutivo autonómicoque afectan al Gobierno regional".Asimismo, los grupos de, Justicia e Interior, Francisco Granados. PSOE le considera, e IU destaca que los presuntos espionajes se realizaron en la cartera de Granados, por lo que también pide su dimisión o cese.Laz, ha calificado el fin de la comisión de investigación de "cierre abrupto y en falso" y ha pedido que se reabran los trabajos.Menéndez ha recordado que la Fiscalía sí cree que ha podido haber seguimiento al anunciar el pasado viernes que continuaría la investigación sobre los supuestos seguimientos. "¿Dónde se van a dilucidar las responsabilidades políticas?", se ha preguntado con preocupación la portavoz socialista, que considera probado que hubo espionajes y que existen redes paralelas en la consejería de Francisco Granados.Para los socialistas, la responsabilidad política la tiene Aguirre, "responsable de todo", y Granados, "responsable directo" por la ejecución de los espionajes.La portavoz de IU en la comisión de investigación, Inés Sabanés, ha calificado de "autoinculpatorio" el comportamiento del PP en la Asamblea. Sabanés ha acusado a los 'populares' de hacer "contrainvestigación" durante los trabajos de la comisión y a su portavoz de hacer un "contradictamen" atacando las conclusiones de la oposión en lugar de defender las suyas.Por eso, ha reiterado la necesidad de reabrir la comisión "porque cerrar como se ha cerrado va a ser la prueba deteminante de la responsabilidad de la presidenta Aguirre".