Los alcaldes de Arganda y Pozuelo y otros dos cargos del PP dimiten por el caso Gürtel

Los, y de, han presentado su dimisión, a la vez que han solicitado la suspensión de su militancia en el PP después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón les haya imputado en la investigación de la operación Gürtel. Otros dos cargos del PP, el concejal de Estepona Ricardo Galeote y el director general del Ayuntamiento de Boadilla, Tomás Martín, han dimitido este viernes.Ambos alcaldes niegan las imputaciones recogidas en el auto del juez Baltasar Garzón y han pedido "voluntariamente" a la dirección del PP la suspensión cautelar de militancia "hasta que se aclare la situación actual".La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que con estas decisiones los dos imputadosy ha afirmado que en el PP "respaldamos absoluta y totalmente" su decisión de justificar que no están implicados en el caso.Aguirre, que también preside el PP madrileño, exige también quepara que "se sepa de qué se les acusa, por qué razón se les acusa, y qué pruebas y qué testimonios hay". "Nos parece encomiable que hayan pedido la suspensión de militancia y", ha apostillado.Por su parte, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y secretario local de esta formación,, ha pedido este viernes a la dirección del partido en Málaga su suspensión cautelar hasta que se aclare su imputación en Gürtel. Además, el edilpara "no dañar al PP", según ha anunciado el presidente del PP de Estepona, Ignacio Mena.El concejal de Estepona ha lamentado habersede su imputación y ha manifestado que no efectuará declaraciones públicas hasta después de su comparecencia ante el juez el próximo 18 de marzo a las 12.30 horas; asimismo, ha indicado que ha puesto el asunto en manos de su abogado, Javier Gómez de Liaño.Según el auto de Garzón, el cargo popular, periodo en que fue gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que facturó casi 54.000 euros a una sociedad vinculada a Francisco Correa, principal imputado en la causa y cuya mujer fue dos meses jefa de prensa del Ayuntamiento de Estepona bajo mandato del PP.El último cargo popular que ha dimitido por su relación con el caso instruido por Garzón ha sido el, ha presentado la dimisión de todos sus cargos en el Consistorio al alcalde de la localidad, Juan Siguero, según fuentes municipales. Martín Morales también era vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.Martín Morales fue nombrado director general del Ayuntamiento, un cargo de confianza inexistente hasta ese momento, por el ex alcalde, Arturo González Panero, que renunció al cargo y a su militancia en el PP el pasado febrero tras su imputación en la presunta trama de corrupción que investiga Garzón.La dimisión de Martín Morales se produce una vez que el primer edil ha pedido el cese de los otros dos últimos imputados en la presunta trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional,Galeote es consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, mientras que Bosh es gerente del ente. Las citadas fuentes han comentado quevinculados con el Ayuntamiento de Boadilla.Baltasar Garzón ha imputado en esta operación a otras seis personas, entre ellas a Galeote, que es hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, y al padre de ambos y ex concejal de Boadilla José Galeote.El juez se ha inhibido de parte de la operación Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al haber hallado indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo , y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco , los tres del PP.