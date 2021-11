Habrá cambio de timón en Galicia. El gobierno del cambio que el bipartito del PSdeG y el BNG pusieron en marcha hace cuatro años ha naufragado en las elecciones autonómicas a las que acudían para revalidar su proyecto para Galicia. Elcon 39 escaños, uno más de los que necesitaba para conseguir la mayoría absoluta. El PSdeG se queda con 24 y el BNG, con 12.El candidato popular, Núñez Feijóo , dos más que en 2005, con el 99,85% del voto escrutado. Los populares han obtenido el respaldo del 47,11% de los votos, dos puntos porcentuales más que en la anterior convocatoria autonómica. Ha obtenido 759.778 votos, 3.200 más que hace cuatro años, a falta de contar el voto emigrante.Los dos escaños que consigue el Partido Popular lo hace, donde perdió uno en 2005, y, donde retrocedió dos en las anteriores elecciones. El PP ha logrado mantener los resultados en Lugo y Ourense, donde había miedo de que perdiera parlamentarios.El, uno menos que hace cuatro años, y el 29,92% de los votos, tres puntos menos. El socialista Emilio Pérez Touriño ha obtenido 482.579 votos, unos 73.000 menos que hace cuatro años.Por su parte, ely el 16,57% de los votos, dos puntos menos que en 2005. Los nacionalistas de Anxo Quintana han perdido un parlamentario y se dejan por el camino más de 44.700 votos.Las. En 2005 sumaron más del 51,6% de los votos y esta vez se han quedado en los 46,5%. Aunque todavía falta contar el voto emigrante, el bipartito ha perdido más de 117.000 votos respecto a los comicios anteriores, según los datos disponibles con el 99,85% del voto escrutado.Los 'populares' se convierten en los grandes ganadores de la noche en Galicia. Núñez Feijóo acudió a las urnas este 1 de marzo dispuesto a dar la sorpresa y lo ha conseguido, en contra de lo que vaticinaban las encuestas. Y lo ha hecho con una alta participación, que supera el 70% , a pesar de que siempre se dice que la abstención beneficia a los conservadores.Esta vez, cuando el resultado final de las elecciones no se conoció hasta ocho días después. El Partido Popular confió entonces hasta el último minuto en arrebatar el escaño número 38 al bipartito en la provincia de Pontevedra.La relación de fuerzas se mantiene en las provincias de Lugo y Ourense. En Lugo los populares han obtenido 8, el PSdeG, 5 y el BNG, 2 como hace cuatro años. En Ourense, los populares se quedan con 8, los socialistas con 4 y el BNG con 2, como en 2005.El cambio se ha producido en las provincias de A Coruña y Pontevedra. En la primera de estas dos provincias, Nuñez Feijóo recupera el escaño que perdió en 2005 y se queda con 12. Lo gana a costa del BNG, que pasa de 5 a 4 escaños. El PSdeG en A Coruña se queda con los 8 de hace cuatro años.En Pontevedra el PP pasa de 10 a 11 escaños a costa del PSdeG al que arrebata uno. Los socialistas se quedan de esta forma con 7, uno menos que los que consiguieron 8. El BNG mantiene los 4 de las últimas elecciones.El candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido a todos los gallegos el apoyo "amplio y claro" recibido y ha subrayado que la alta participación esque el encabezará.Núñez Feijóo ha convocado a todos los gallegos, los que le han votado y los que no, paray con mayores cotas de libertad y bienestar".El futuro presidente de la Xunta ha señalado que es "un momento histórico, difícil pero apasionante" y ha subrayado que trabajará "desde mañana mismo" para "regenerar la vida democrática gallega".Su prioridad es "gobernar para todos" y se ha comprometido a convocar a todas las fuerzas políticas y agentes sociales "para marcar el rumbo" para superar la crisis económica.Núñez Feijóo ha agradecido las felicitaciones de Pérez Touriño y Quintana y se ha mostrado convencido de que podrá contar con la colaboración tanto el PSdeG como el BNG.El candidato socialista a la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha comparecido a las 22.15 horas paray a su contrincante, Alberto Núñez Feijóo, al que ha llamado personalmente para darle la enhorabuena.Pérez Touriño, que accedió a la presidencia de la Xunta hace cuatro años gracias a un pacto de Gobierno con el BNG, ha agradecido en primer lugar la alta participación en los comicios. A Feijóo le ha deseado que las cosas transcurran de forma positiva durante su mandato "como Galicia se merece". "La Democracia consiste en ganar y perder" , ha dicho un Pérez Touriño visiblemente emocionado.. A partir de ahora seguirán "sirviendo" a Galicia "con más intensidad, más servicio y más ganas que nunca".Pérez Touriño ha expresado su pesar por no haber podido conseguir cuatro años más de un "gobierno de progreso y renovación".El segundo en comparecer para reconocer la derrota ha sido el candidato nacionalista Anxo Quintana., ha reconocido el lider nacionalista, a la vez que ha querido "agradecer a los miles de gallegos y gallellas que han confiado en el proyecto", en el que seguirán trabajando desde la oposición."Comienza una nueva etapa para Galicia para el país en un momento difícil de crisis económica", ha resaltado Quintana, que se ha comprometido a trabajar como si estuvieran en la Xunta para "estar al lado de la gente". Lo importante mañana, ha añadido, no es el BNG "si no los gallegos y gallegas".