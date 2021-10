El fiscal de Madrid no ve delito en los seguimientos a Prada y Cobo pero sigue investigando el caso

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, mantiene abiertas las diligencias de investigación incoadas a raíz de las denuncias presentadas por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, por las vigilancias parapoliciales que sufrieron el pasado abril, aunque no ve indicios de delitos en los seguimientos a ambos.



Moix ha aclarado que podría ser delito otros hechos que se incluyan en las denuncias de Cobo y Prada. Por ello, negó que la Fiscalía no aprecie delito en los espionajes de Cobo y Prada, puesto que "se está investigando".



El organismo que dirige Moix remitió el pasado jueves al juez José Sierra, que instruye el caso de espionaje las actuaciones realizadas hasta ahora en el marco de las diligencias que abrió para esclarecer los seguimientos denunciados a título personal por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, durante los viajes realizados el pasado año a Cartagena de Indias (Colombia) y Johannesburgo.



La policía judicial está analizando los dosieres entregados por el periodista que destapó la presunta trama de espionaje. El fiscal admite que los documentos son pocos y que ofrecen poca información.



Moix ya ha pasado toda la documentación sobre el seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al juzgado número 47 de Madrid.



Esta mañana Ignacio González y su brazo derecho en el canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, han ratificado ante el juez la denuncia por espionaje.



El juez comenzará este martes a tomar declaraciones a distintos testigos. En primer lugar, comparecerá un periodista del diario Público.



Comparecencias en la asamblea regional



Y en el campo político, esta tarde, Izquierda Unida y el Partido Socialista de Madrid pedirán a la mesa de la asamblea regional que tramite la lista de comparecencias en la comisión de investigación.



Ambas formaciones quieren acelerar el proceso y que el viernes empiecen ya a prestar declaración algunos de los presuntos implicados en la trama. Unas comparecencias que dependen de que el Partido Popular les de el visto bueno.



La oposición ha pedido que vayan a declarar, en primer lugar, Esperanza Aguirre, el ex-consejero Alfredo Prada y el ex-director del campus de la Justicia, Juan Carlos Fernández. También quieren que comparezca ante la comisión de investigación, el presidente del PP, Mariano Rajoy.