La oposición quería que la comisión de investigación de la supuesta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid la presidiera Izquierda Unida y no el Partido Popular, pero finalmente será Benjamíny EncarnaciónLa secretaria será Gador Ongil, también del Partido Popular.El PP ha impuesto su mayoría para presidir una comisión en la que cuenta con cinco miembros frente a los tres del PSOE y uno de IU.en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez,en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés como presidenta de la comisión para analizar la presunta trama de espionaje a altos cargos de la Comunidad de Madrid.Menéndez había pedido que fuera el grupo minoritario de la cámara el que presidiera la comisióncomo es habitual en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados.La, Cristina Cifuente Cuenca, hay por no corresponder con las reglas establecidas por la Junta de Portavoces en esta Legislatura, según recoge Europa Press. "En ningún caso se ha expresado que deba ser por el grupo mayoritario el que obtenga la presidencia, sino el grupo que tenga más votos de acuerdo con el voto ponderado", ha destacado.Por su parte, Sabanés ha afirmado que PP podría haberlo aceptado "por tradición democrática", con el "mismo reglamento y con el mismo criterio".El portavoz del PP en la comisión, David Pérez, sin embargo, ha recordado que en la Asamblea de Madrid las comisiones siempre han estado presididas por el grupo minoritario, también en época del socialista Joaquín Leguina.Al realizarse una única votación y no dos diferentes para elegir la presidencia y la vicepresidencia de la comisión,y el PSOE ha propuesto a Encarnación Moya Nieta, que finalmente será la vicepresidencia al obtener 53 votos frente a los 67 de Martín Vasco.Elde los presuntos espionajes de la Comunidad de Madrid".La comisión, en contra de los deseos de la oposición que quería que hubiera cuatro representantes del PP, tres de PSOE y uno de IU.Por el Partido Popular son David Pérez como portavoz, Juan Soler como portavoz adjunto y Pablo Casado, Gador Ongil y Benjamín Vasco como vocales. Los dos últimos serán, además, la secretaria y el presidente de la comisión, respectivamente.La portavoz del PSOE será Maru Menéndez. Los otros dos miembros son Adolfo Navarro, como adjunto, y Encarnación Moya, que ocupará la vicepresidencia.Por parte de IU, la portavoz es Inés Sabanés., cuando deberá tener redactado un dictamen para su debate en el pleno de la Asamblea, aunque la mesa podrá prorrogarla durante un mes más.Podrán llamar a declarar a miembros del gobierno regional, altos cargos, funcionarios y cualquier otra persona que crean necesario.Hasta el miércoles 11 de febrero, los diferentes grupos podrán solicitar los datos, informes y documentos que consideren necesarios. Podrán pedir comparecencias hasta cinco días después de que se haya recibido la documentación.El PSOE anunció este jueves que va a pedir la comparecencia de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del vicepresidente madrileño, Ignacio González, y del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. De momento, ha descartado la de Mariano Rajoy. Los trabajos se celebrarán a partir de la próxima semana los lunes y miércoles en sesiones de mañana y tarde y los viernes sólo por la mañana.