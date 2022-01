Funcas revisa a la baja las previsiones de crecimiento del Gobierno

La Fundación de las Cajas de Ahorros ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la economía española, 9 décimas, hasta el -1,8%, y al alza la tasa de paro, que eleva hasta el 16%.



Las nuevas previsiones son más pesimistas que las que anunció el Gobierno el pasado mes de enero tras la actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria, aunque son más optimistas que las últimas cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea.



En concreto, el panel de Funcas, que recoge estimaciones de entidades financieras españolas e institutos de estudios, cree que la demanda nacional se reducirá un 2,6% en 2009, con caídas del 2,1% en el consumo, del 9% para la inversión en bienes de equipo y del 10,1% para el sector de la construcción.



Cae la demanda nacional



En cambio, estima que la aportación del sector exterior volverá a ser positiva (un punto porcentual), aunque, igual que en 2008, se deberá a que la caída de la demanda nacional propiciará un descenso en las importaciones "más intenso" que en las exportaciones. La aportación de la demanda nacional será de -2,8 puntos.



Así, para el primer trimestre del año, el panel prevé una caída del PIB del 1,6% en tasa interanual, cifra que se elevará al -2,2% en el segundo trimestre y que empezará a reducirse a mitad de año gracias a caídas intertrimestrales más suaves, que permitirán un tasa interanual del -1,5% en el tercer trimestre, momento en el que la economía podría iniciar la recuperación económica.



De cara al cierre de 2008 y a falta de conocer los datos de Contabilidad Nacional que publicará el INE la semana que viene, el panel de Funcas estima que la economía crecerá un 1,1%, cifra que implica una caída intertrimestral del 1,1% y del 0,7% en tasa interanual en el cuarto trimestre, en la línea de las previsiones que planteó el Banco de España en su último boletín económico.



Según el panel, la industria agudizó considerablemente su deterioro en el último tramo del año, con una caída del índice de producción industrial de hasta el 15,1%. Así, en el conjunto del año, Funcas estima que la caída se situará en el 5,6%, cifra que en 2009 se situará en el -6,4%.



Déficit del 6%



En cuanto a la evolución de las cuentas públicas, el consenso asegura que el "acelerado deterioro" de 2008 supondrán un déficit cercano al 3% al cierre del año, tasa que se elevará al 6% en 2008, como consecuencia del empeoramiento de las expectativas económicas y la puesta en marcha del Plan de Inversiones por valor de 11.000 millones de euros.



Por su parte, la moderación del déficit por cuenta corriente hasta el 8,5% del PIB en 2008, según los panelistas, permitirá una "ligera corrección" del desequilibrio de la balanza de pagos, y en 2009 el recorte "será aún mayor" y se situará cerca del 7,3%.



En materia de precios, el consenso asegura que la intensa caída de los precios de los productos energéticos explica las últimas caídas de precios y cree que este factor continuará en 2009 y, unido a la contención de precios derivada de la parálisis de la demanda, permitirá situar la tasa media del año en el 0,7%, lo que supone un recorte de 1,4 puntos respecto a la última previsión del panel.



No habrá deflación



Varios panelistas aseguran que la inflación registrará tasas negativas a lo largo del año, aunque las cifras de consenso finales no apuntan en esa dirección y auguran crecimientos cercanos al 0,3% de media en el tercer trimestre.



Así, las remuneraciones salariales, que se dispararon posiblemente hasta el 4,7% en 2008 tras los repuntes de la inflación, se moderarán en 2009 y se acercarán a una cifra más cercana al 3%, reflejando así las caídas del IPC.



Por su parte, según la evolución estimada para el empleo por parte del consenso, la productividad habría crecido un 1,6% en 2008 y se aceleraría hasta el 1,9% en 2009, por lo que los costes laborales unitarios se ralentizarían hasta el 1% desde el 3,1% previsto para el cierre de 2008.



En cuanto al panorama internacional, el panel de Funcas asegura que no ha dejado de empeorar en los últimos meses, aunque reconoce que, gracias a las medidas de rescate y provisión de liquidez por parte de los gobiernos y bancos centrales, las tensiones del sector financiero han remitido "sensiblemente" desde el punto álgido de la crisis.



El crédito no fluye



Sin embargo, insiste en que la situación aún "está lejos de la normalidad", ya que el crédito sigue sin fluir y las previsiones de crecimiento de los organismos internacionales ya se han revisado varias veces a la baja.



De hecho, existe unanimidad al pensar que la situación internacional, tanto dentro como fuera de la UE, es desfavorable y que empeorará en los próximos seis meses, aunque muchos panelistas consideran que se mantendrá igual en el futuro, lo que abre la puerta a un posible fin de la crisis financiera internacional.



Según el consenso, se ha producido cierta recuperación de la confianza tras las medidas adoptadas por los gobiernos, al tiempo que sigue creciendo el número de panelistas que opinan que las políticas fiscales y monetarias son expansivas, algo que tachan de "adecuado" teniendo en cuenta la situación económica.