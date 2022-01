La tasa española de inflación armonizada -medida de la misma forma en todos los países de la zona euro- alcanzó en enero su mínimo histórico trasEsta tasa, difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponde al indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) que, de coincidir con la inflación general (IPC),, desde enero de 1977, primera fecha desde la que se tienen datos.Hasta que se conozcan los datos definitivos,, es de prever que la bajada de la inflación se haya debido, una vez más, al efecto base del precio del petróleo y, en menor medida, apropias de enero. Normalmente, el IPC no suele variar en más de una o dos décimas con respecto al dato adelantado.Así, según el IPCA, en enerohasta el 0,8%, tasa inferior en 3,6 puntos a la del mismo mes de 2008 y la más baja desde 1997 cuando comenzó a elaborarse este indicador.Desde septiembre de 2007 el continuo encarecimiento de las materias primas y del crudo, que elevó el precio del barril de Brent hasta los 147 dólares en julio del año pasado, hicieron que las tasas de inflación se situaran en máximos históricos hasta alcanzar el 5,3% ese mes.No obstante, desde agosto de 2008 el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha ido descendido y en enero su valor medio fue de 45,6 dólares, algo menos de la mitad de los 91,9 dólares que costaba un año antes.La vicepresidenta primera,, ha descartado una vez más que la economía española pueda entrar en deflación tras la caída de los precios, y asegura que el Gobiernopara que esta situación "no se produzca".De la Vega piensa que "no vamos a entrar en ese escenario, yo le diría que no lo contemplamos". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros admitió sin embargo quea lo largo de los próximos meses.La vicepresidenta primera considera que el dato adelantado espara las familias españolas, que ayuda al Gobierno a afrontar "con fuerza y confianza" el camino a la recuperación económica. De la Vega recordó además el descenso del Euríbor , una noticia que, a su juicio, también es muy positiva para las familias españolas que tienen que hacer frente a una hipoteca.