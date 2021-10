Vivimosy sólo se podrá salir de ella a través de la recapitalización de bancos con dinero procedente del sector público.Éste es el panorama desolador que ha pintado el inversor estadounidense de origen húngaro George Soros en el comienzo del Foro Económico Mundial de Davos, donde ha reconocido que no predijo que el sistema financiero se iba a colapsar."Es algo que también ha sido una sorpresa para mi como para los demás", ha añadido."La magnitud del problema es significativamente mayor que lo que fue en los años 30", ha defendido Soros.Para ilustrarlo Soros, que nació en 1930 en Budapest, ha recordado que en EE.UU. "el crédito como un porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) era de un 160% en 1929 y creció hasta el 260% en 1932 y comienzos de 1933, como resultado de la deflación y la caída de la actividad económica".En 2008, ha añadido,y aumentará hasta el 500% en los próximos años como consecuencia de la deflación y depresión.A su juicio, la solución para contrarrestar el colapso del crédito es necesario" y criticó que la administración de George W. Bush actuó demasiado tarde."La mayor parte, si no todo el dinero, vendrá del Gobierno porque el sector privado no lo va a poner", ha advertido.Soros, actualmente presidente del Soros Fund Management LLC, ha cuantificado las necesidades de recapitalización del sistema bancario en EEUU enya que la capitalización bursátil de los bancos asciende a 1 billón de dólares.Además, Soros ha rechazado la creación de un "bad bank" o "aggregator bank" (banco malo) estatal en los términos en que se ha discutido hasta ahora, es decir para comprar los activos tóxicos o no líquidos y mantener el capital en el "banco bueno", que es recapitalizado posteriormente."Esto puede generar problemas al establecer precios, ya que si el precio es muy alto se rescata a los bancos a costa de los contribuyentes y si es realista, muchos bancos son insolventes", ha subrayado.Por contra, Soros es partidario de, desplazar los activos buenos al banco bueno, recapitalizar éste último posteriormente con inyecciones de capital.Entonces tendrás un banco sano y "yo estaría encantado en invertir en él", ha asegurado Soros.Durante cinco días, unos 40 jefes de Estado, una quincena de ministros de Finanzas, una veintena de gobernadores de bancos centrales y decenas de dirigentes empresariales, así como algunas ONGs -en total unos 2.500 asistentes-, debatirán en Davos para tratar de buscar soluciones a la crisis económica.