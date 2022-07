Hizbulá se suma a una nueva intifada contra Israel en Palestina y todo el mundo árabe

El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasrala, ha hecho un llamamiento para una nueva intifada contra Israel no solo en la franja de Gaza, sino también en el mundo árabe, y ha predicho la"Llamo a una tercera intifada (alzamiento) en Palestina y en todos los Estados árabes ya que el objetivo (de la agresión israelí) es la resistencia y las aspiraciones palestinas", ha dicho Nasrala en una grabación difundida a miles de simpatizantes en un estadio de Beirut.El pasado sábado, el jefe del grupo palestino Hamás, Jaled Meshal, también convocó una tercera intifada contra Israel, en la primera jornada de una serie de bombardeos contra Gaza que han causado unos, según fuentes médicas palestinas.Nasrala ha asegurado quede esa Franja de territorio sería comoHa añadido que la guerra israelí está dirigida contra todos los palestinos, no sólo contra Hamás, que ocupa la Franja de Gaza desde junio del 2007, cuando expulsó por la fuerza a las fuerzas leales al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.El líder de Hizbulá ha afirmado que la guerra de Gaza "es sólo cuestión de tiempo" porque "los israelíes no pueden soportar una guerra larga. Cuando comience la ofensiva terrestre, Israel perderá".Mientras prosiguen los ataques aéreos,y el Consejo de Ministros ha aprobado la llamada a filas de unosIsrael ha creado además una "" en torno a la Franja de Gaza de entre dos y cuatro kilómetros, para proteger a la población de las posibles represalias de cohetes palestinos ante la ofensiva israelí. Según un portavoz militar, podrían dejar fuera de este perímetro de seguridad a los civiles y también a los periodistas, lo que permitiría a IsraelSon los preliminares ante una posible ofensiva terrestre del Ejército israelí en la franja. Oscar Mijallo, enviado especial de TVE en Sderot, confirma que la Franja está completamente cerrada a periodistas y que "la frontera es un ir y venir de tanques y blindados".Por otra parte, un total de quince palestinos, que resultaron heridos graves por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, han sido trasladados a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah, según fuentes policiales egipcias.Las fuentes han explicado que se espera que el número de heridosa través de Rafah, único paso que existe entre Gaza y Egipto, llegue aEgipto ha reforzado la seguridad en la frontera con la Franja palestina, así como en las calles de la cercana ciudad egipcia de El Arish, con el fin de evitar que los palestinos que han cruzado irregularmente la frontera se desplacen más allá de ese punto.Las autoridades egipcias ordenaron el sábado pasado la apertura del paso de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de los heridos. Pero el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Ahmed Abul Gheit, denunció ayer que el grupo islamista Hamás no estaba permitiendo la salida de heridos hacia Egipto.El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ha declarado en el Parlamento que IsraelPor su parte, el viceprimer ministro israelí, Ha' m Ramon que el objetivo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza esEnuna entrevista en el canal 10, ha insistido en que la finalidad es derrocar al régimen de Hamás, que ha recordado que es una "organización terrorista" y no una "superpotencia", y ha garantizado que habrá un alto el fuego si alguien asume la responsabilidad de Gobierno en la Franja.El presidente palestino, Mahmud Abás, discutirá con los líderes de las facciones palestinas, incluida Hamás, la situación en Gaza tras tres días de bombardeos israelíes. "Ahora tenemos que estar unidos y ser una sola mano para detener la agresión contra nuestro pueblo en la franja de Gaza", ha dicho Abás a la prensa mientras presidía una reunión de emergencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).El presidente palestino y líder de Al Fatah ha definido la situación en la franja de Gaza de "trágica" y "desesperada" y ha pedido a la comunidad internacional que "detenga esta agresión".El líder en el exilio de Hamás, Jaleed Meshal, ha dicho que está dispuesto ay levanta el bloqueo de Gaza."El líder de Hamas está dispuesto a firmar un acuerdo de este tipo en un lugar escogido de común acuerdo por ambas partes", afirma el Ministerio senegalés de Asuntos Exteriores en representación de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), cuya presidencia ostenta Senegal desde el pasado mes de marzo.Por su parte el jefe negociador palestino, Ahmed Qurie, ha declarado que las conversaciones de paz con Israel respaldadas por EE.UU. quedan ensuspenso. "No hay negociaciones y no hay manera no puede haber negociaciones mientras que existen ataques contra nosotros", dijo a los periodistas Qurie.Según los medios israelíes, la operación 'Plomo sólido' habría alcanzado yaentre los que figuran instalaciones de seguridad de Hamás, carreteras, túneles y talleres metalúrgicos usados por las milicias palestinas para construir cohetes.Por segunda noche consecutiva, la Fuerza Aérea israelí ha continuado su bombardeo masivo. Según las últimas informaciones facilitadas por la radio militar israelí las víctimas mortales se han elevado ya a al menos 350. Entre los muertos, según la ONU, hay 57 civiles , en su mayor parte, niños y mujeres.La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, ha justificado las muertes de civiles palestinos como laLos últimos objetivos atacados han sido el, uno de los principales símbolos religiosos y culturales de Hamás.El Gobierno israelí ha insistido en que la ofensiva se mantendrá ", según el portavoz del Ejecutivo, Mark Regev.Israel asegura que el objetivo de esta ofensiva, la más dura desde hace 40 años, es acabar con los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza contra su territorio. Los ataques se han incrementado en los últimos 10 días por el fin de la tregua entre Israel y Hamás