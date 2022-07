Abas dice que Hamás "podía haber evitado" la escalada de la violencia

El presidente palestino, Mahmud Abas, ha declarado que Hamás podía haber evitado los sangrientos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza.



"Hablamos con ellos y les pedimos, por favor, que no pusieran fin a la tregua. Por tanto, podíamos haber evitado lo que ha ocurrido", ha dicho desde Egipto en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.



Abas, que perdió el control de Gaza en junio del 2007 cuando el movimiento islamista tomó el territorio por la fuerza, se refería a la decisión de Hamás de poner fin la semana pasada al alto el fuego informal de seis meses con Israel. Desde entonces, se intensificaron los lanzamientos de cohetes contra Israel que han desencadenado la operación Plomo Endurecido.



La poplación palestina, que no cuenta con un Estado propio, se reparte en dos territorios incomunicados por Israel: la franja de Gaza, en la costa mediterránea, y Cisjordania, al este. Aquí, en la ciudad de Ramala, tiene su cuartel general la Autoridad Palestina que reconoce la comunidad internacional.



Las críticas a Hamás han llegado también de otro actor importante en el conflicto, Egipto. El jefe de su diplomacia, Ahmed Abul Gheit, ha denunciado que los islamistas están impidiendo el traslado de heridos a su país.



"Estamos esperando a los palestinos heridos que crucen (hacia Egipto), pero no se les está permitiendo cruzar (la frontera)", aseguró el ministro egipcio en una rueda de prensa.



Cuando fue interpelado por los periodistas por quién era el responsable de esa decisión, Gheit los invitó a preguntárselo a "quien controla Gaza sobre el terreno". El ministro ha hecho esa denuncia tras reunirse en El Cairo con Mahmud Abás.



Egipto decidió el sábado abrir el paso de Rafah, única comunicación de Gaza con el exterior, para evacuar a los heridos por la saturación de los hospitales palestinos.



Mientras tanto, el guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha llamado a los países musulmanes a castigar a Israel por sus "crímenes" en Gaza y ha denunciado el "silencio" de varios dirigentes árabes. "Todos los combatientes palestinos y creyentes de todo el mundo munsulmán tienen el deber de defender" a los palestinos, ha dicho.



Irán es el mayor aliado de Hamás y lo apoya financieramente, aunque niega las acusaciones de que da cobertura militar al grupo. Israel e Irán son enemigos irreconciliables, hasta el punto de que Teherán nunca ha reconocido al Estado hebreo.