El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, ha anunciado poco después de las 6.00 horas locales (04.00 GMT, 05.00 hora peninsular española) el fin oficial de la tregua con Israel en la franja de Gaza.



"La tregua terminó y no va a ser renovada porque el enemigo sionista no ha cumplido sus condiciones. La ocupación será la responsable de las consecuencias", ha dicho el grupo armado en su sitio web.



Las brigadas Ezzedine al-Qassam, que acusan a Israel de no haber cumplido sus compromisos de poner fin al bloqueo de Gaza y a todas las operaciones, también han advertido al Estado hebreo.



"Estamos lanzando una advertencia al enemigo sionista: toda agresión contra la Franja de Gaza o de cualquier nuevo delito dará lugar a un enfrentamiento a gran escala y responderemos muy duramente", continuó el grupo.



Tras este anuncio de fin de la tregua, han sido disparados dos cohetes por palestinos en la Franja de Gaza, aunque sin causar víctimas, según ha informado un portavoz militar.



Ayer, Hámas dijo que la tregua con Israel no sería prorrogado cuando expirara este viernes, sin especificar si el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza destinada iba a reanudar sus ataques.