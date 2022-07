Rajoy confirma que su partido va a pedir la dimisión de Castro al frente de la FEMP

El líder del PP,, ha confirmado que su partido pedirá en la próxima reunión de la comisión ejecutiva de la FEMP, Pedro Castro, por sus "inaceptables" declaraciones del lunes, en las que calificó de "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha.Rajoy, durante la recepción del trigésimo aniversario de la Constitución que se celebra en la Real Casa de Correos, ratificó que han solicitado la reunión de la comisión ejecutiva de la FEMP "para que los representantes del PP planteen la dimisión del presidente por unas".El anuncio de Rajoy llega después de que este jueves varios miembros populares de la FEMP anunciaran su intención de abandonar la organización si Castro no dimite, una reclamación que hicieron también máximos dirigentes populares, como el responsable de política municipal y autonómica del partido, Javier Arenas, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.Aguirre está convencida de que, no les quepa la menor duda de que dimitirá. Yo opino que tampoco puede seguir como alcalde de Getafe porque ha insultado a casi al 42% de los getafenses. Eso son cosas muy graves y creo que tendrá que asumir sus consecuencias".La jefa del Ejecutivo madrileño recordó que el PP ha acordado exigir "la inmediata dimisión" de Castro porque "ha insultado no solamente a los ciudadanos de Getafe que han votado al PP" sino también a 1,7 millones de madrileños que apoyan a este partido y a los 10,3 millones de españoles que votan popular. "", apuntó.A su juicio, en políticay las responsabilidades, razón por la que han pedido la dimisión de Castro no solo los alcaldes de Madrid, sino los de otras ciudades como Valencia o Cádiz.Por otro lado, el secretario general del Partido Socialista de Madrid,, ha manifestado sua Pedro Castro, y ha asegurado que "en absoluto" dimitirá.Gómez ha explicado que con la petición de disculpas de Castroy ha advertido quecomo la que está haciendo el PP".El líder de los socialistas madrileños ha calificado de "inapropiado" y "casi ridículo" que los alcaldes, concejales y diputados autonómicos del PP hayan acudido al acto de homenaje a la carta magna con pegatinas en la solapa que rezan "".Gómez ha señalado también que el PP "nunca ha pedido disculpas" por sus insultos.Como ejemplos ha puesto que "" y queno a políticos, sino a ciudadanos, periodistas y tertulianos que han opinado sobre el recorrido mediático que ha tenido a raíz de su circunstancia dramática y desgraciada en Bombay".