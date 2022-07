Arrecian las críticas contra Pedro Castro por sus polémicas declaraciones en las que llamaba "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha. A pesar de que Castro, presidente de la Federación de Municipios y Provincias, ya se ha disculpado públicamente, el Partido Popular exige su dimisión. Es más: amenaza con abandonar la FEMP, si no lo hace.



El presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Bartolomé González (PP), ha explicado en el programa 'La Noche en 24 Horas' sus razones:



"Lo que no podemos consentir es que como militantes, afliados, simpatizantes o votantes del Partido Popular se nos acose y se nos insulte sistemáticamente. Esto es llover sobre mojado. Llega un momento en que ya no estamos dispuestos a aguantar más, por respeto a nuestros votantes y a nuestro proyecto", ha dicho.



González, que es, además, alcalde de Alcalá de Henares, ha criticado con dureza la labor de su colega de Getafe al frente de la FEM. ""En poco más de un año se ha cargado el consenso que existía en la Federación Española de Municipios. La fuerza de los municipios es la unidad. Con esta salida de tono, Pedro se ha cargado en un momento el trabajo de muchos municipalistas a lo largo de muchos años. Y eso tiene una solución y no pasa exclusivamente por las disculpas. Tiene que ir más allá y ese más allá es la dimisión".



Carta de repulsa



Este viernes, todos los alcaldes madrileños del PP van a enviar a la FEMP una carta para expresar su repulsa a las declaraciones de Castro y comunicar que, si no dimite de manera "inmediata", los ayuntamientos populares abandonarán este órgano de representación. Además, los 10 miembros del comité ejecutivo de la FEMP que son del PP también pedirán la dimisión de Castro en la próxima reunión de este órgano y, si no consiguen su objetivo, abandonarán ellos la ejecutiva.



También han decidido que el próximo 12 de diciembre todos los alcaldes y portavoces celebrarán, junto a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, un encuentro en Getafe para mostrar in situ su repulsa a dichas declaraciones y solicitar una vez más la dimisión de quien consideran que está "inhabilitado para representar a todos los ayuntamientos".



Antes, Aguirre ya había señalado que habría que pedir la dimisión de Pedro Castro como alcalde de Getafe y como presidente de la FEMP por sus insultos. La presidenta madrileña ha calificado de "gravísimas" las afirmaciones de Castro y ha dicho que "es un insulto no solamente a los 10.200.000 españoles que han votado al PP, sino a los 1,6 millones de madrileños que han votado al PP y a los más del 40% de los getafenses que han votado al PP".



Disculpas públicas reiteradas



Por su parte, el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, ha pedido sinceras disculpas si con su expresión "coloquial y cercana" ha podido ofender a alguna persona porque en ningún momento "quiso insultar a ningún ciudadano y a ninguna ideología política", ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.



La polémica se desató el pasado 1 de diciembre. Castro en un acto informativo con vecinos se preguntó "por qué hay tanto tonto de los cojones que vota todavía a la derecha".



Estas palabras han desatado un aluvión de críticas contra Castro por parte del PP. El alcalde de Getafe se defiende de lo que considera una intervención "de forma torticera, mezquina y partidista" y denunció el "acoso político" al que se ve sometido por la Comunidad de Madrid y el Partido Popular, que se extiende a "la localidad de Getafe que se ve maltratada y humillada por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre".