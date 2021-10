Sebastián: "La luz no subirá en enero si no hay acuerdo con los consumidores y las eléctricas"

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha afirmado que la luz "no subirá en enero si no hay acuerdo entre el Gobierno, las eléctricas y los consumidores".



Sebastián se ha mostrado rotundo en 'Los Desayunos de TVE' y ha contestado a preguntas de Pepa Bueno que el recibo de la luz "si no hay acuerdo no subirá nada en enero". El titular de Industria ha recordado que la factura de octubre no se ha incrementado nada y que la misma situación podría producirse el mes que viene.



Con respecto al déficit tarifario de las compañías eléctricas, Sebastián ha explicado que es como una hipoteca por "la que la luz que consumimos ahora la pagaremos dentro de 15 años y se ha acumulado una factura de 15.000 millones de euros" desde el año 2000. Un sistema establecido por el Gobierno de Aznar, ha recordado el ministro y que conviene a las eléctricas ya que "nunca han protestado".



Sebastián también ha insistido en que España tiene un 20% de exceso de consumo energético por encima de la media europea y que es necesario bajar esa cifra.



En este sentido, el titular de Industria ha explicado que la selección española de fútbol va a protagonizar una campaña publicitaria para impulsar el ahorro energético en la que los titulares de 'la Roja' harán el gesto de apagar la luz.



Sebastián ha señalado que "es absurdo pasar calor en invierno y frío en verano" además ha subrayado que mantener una temperatura adecuada "es bueno para la salud, para el bolsillo, para el país y para el planeta".



Ayudas para mantener el empleo



Acerca de la crisis en el sector del automóvil, el ministro pretende evitar que las empresas aprovechen la coyuntura para hacer ajustes estructurales y matiza que "sólo podrán acceder a las ayudas los fabricantes de coches que se comprometan a no destruir empleo".



Sebastián también se ha referido a Nissan, la única compañía que, de momento, reduce su plantilla de forma definitiva, y ha expresado su esperanza de que "el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de la empresa japonesa finalmente se revierta" y no se destruyan puestos de trabajo.



El ministro ha admitido el fracaso del primer plan VIVE porque, a su juicio, "llegó demasiado pronto" y prevé que el sector pedirá que se amplie la cuantía del nuevo plan VIVE revisado.



Coche eléctrico



Para Sebastián, el coche eléctrico que podría estar listo para 2012 o 2014 "será un éxito en España" porque se dan las condiciones ideales: energías renovables, buenas infraestructuras para el transporte privado y una alta dependencia del petróleo.



El titular de Industria ha añadido que tendrá que ser "un vehículo cómodo, híbrido" y que tendrá que haber una red "con suficientes puntos para recargar el vehículo".



Sebastián también se ha referido a las cifras del paro indicando que es "una prioridad del Gobierno" y que el Ejecutivo "actuó rápidamente contra la crisis".