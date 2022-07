La ministra española del Medioambiente y Desarrollo Rural, Elena Espinosa, ha mostrado hoy su satisfacción con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) aprobada por los países de la Unión Europea.



Según ha manifestado Espinosa en rueda de prensa, el acuerdo recoge la mayoría de las demandas españolas e incluye ajustes que darán estabilidad a los agricultores españoles hasta 2013.



Espinosa ha valorado de manera especial el hecho de que se hayan conseguido suavizar algunas de las propuestas de la Comisión Europea, como las referentes a la modulación o recorte de las ayudas agrícolas para transferir ese dinero a las políticas de desarrollo rural.



Los Veintisiete han acordado hoy que esta rebaja, que se aplica ya al 5% de las ayudas directas, se incremente de manera gradual hasta llegar en 2010 al 10% de los apoyos.



163 millones menos



La medida incumbe a los productores que percibén más de 5.000 euros, que en el caso de los agricultores españoles son el 23%, lo que supondrá 163 millones de euros respecto a los 5.100 millones que obtiene España en ayudas directas.



La ministra Espinosa ha declarado que la rebaja "no tendrá un impacto real en la renta del sector" y ha añadido que las rebajas adicionales de ayudas para los que reciben más de 300.000 euros (hasta un 14%) afectará al 0,02% de los productores de nuestro país.



En el sector lácteo, la ministra ha subrayado las cláusulas de revisión de los incrementos de las cuotas, según las cuales se revisarán en 2010 y 2012, en función de cómo evolucione el mercado, y permitirán una adaptación a los ganaderos de cara a la desaparición de esos cupos, en 2015.



El acuerdo, ha señalado, permite también que el dinero obtenido de la "modulación" pueda ir a parar a apoyos a los productores de leche en zonas de montaña, de autonomías como Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León o Cataluña, entre otras.



El Gobierno analizará con las comunidades autónomas si hace uso de esos fondos para respaldar al sector lácteo. Por otra parte, Espinosa ha subrayado que los países podrán utilizar los presupuestos que se quedan sin gastar para apoyar determinadas actividades agrarias, lo que podría suponer para España el aprovechamiento de 200 millones de euros anuales.



Garantías para los tabaqueros



Respecto al tabaco, la ministra ha asegurado que, con el acuerdo final sobre la reforma, los tabaqueros podrán mantener mejor su renta. La UE ha acordado que desde 2010, año en el que termina el actual sistema de ayudas, exista la posibilidad de una prima adicional para las explotaciones "pequeñas y con dificultades", aunque no se trata de dinero nuevo, sino procedente de los fondos de desarrollo rural. Esa prima podrá ascender a 4.500 euros por explotación en 2011, 3.000 euros en 2012 y 1.500 euros en 2013.



Espinosa ha valorado que los ministros hayan decidido un período de transición para sectores como el vacuno, arroz o frutos secos, de manera que puedan mantener hasta 2012 un vínculo de la ayuda con la cantidad producida y se atrase su conversión en un "pago único" por superficie o por hectárea, que no obliga a cosechar.



La ministra ha mencionado otros "logros" como la continuidad de la intervención o compra pública del arroz y el trigo duro y las medidas excepcionales para crisis de sectores ganaderos, como el ovino.



PP y PSOE discrepan sobre el acuerdo



Los portavoces del PSOE y del PP en la Comisión de Medio Ambiente, Rural y Marino del Congreso de los Diputados valoraron hoy en términos positivos el acuerdo suscrito en Bruselas por los ministros de Agricultura de la UE para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), si bien mostraron sus profundas discrepancias acerca del aumento de las modulaciones a las ayudas directas al sector.



Así, José Antonio Llorens, del Partido Popular, ha celebrado que finalmente el recorte de las ayudas directas haya sido del 10 y no del 13%, como propuso inicialmente la Comisión Europea, algo que atribuyó a la presión de su grupo en Bruselas.



Llorens mostró su oposición a cualquier tipo de rebaja de ayudas porque "estando el sector ante su crisis más profunda, se insta a los agricultores a abandonar el campo", señaló Llorens, quien recordó que precisamente la idea de fijar una posición unitaria española de cara al 'chequeo médico' de la PAC partió del presidente del PP, Mariano Rajoy, quien propuso en junio la creación de una subcomisión parlamentaria.



Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejando Alonso, celebró el acuerdo en Bruselas, que, a su juicio, consolida al campo como un sector estratégico en la economía europea y cumple con las intenciones con las que el Gobierno español acudió a la negociación.



"Lo único que parece molestar al PP es la modulación de las ayudas a los que más ganan", incidió Alonso, quien explicó que el recorte sólo afectará a los perceptores de prestaciones comunitarias superiores a 300.000 euros, un 23% de los agricultores españoles.



Oportunidad perdida



Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, y la confederación de Cooperativas (CCAE) han lamentado hoy la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada esta mañana en Bruselas porque, afirman, se ha perdido la oportunidad de apostar por un sector agropecuario "estratégico, competitivo y sólido".



Las cuatro organizaciones reaccionaban apesadumbradas a una reforma que, tras un año de negociación, prevé una reducción del 10 por ciento de las ayudas directas y aumentos revisables de las cuotas lecheras.



El director general de la Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE), Eduardo Baamonde, ha destacado que la CE debería haber tenido en cuenta la nueva coyuntura económica internacional antes de plantear esta reforma sobre la base de un documento elaborado en 2003, ya que la eliminación de los mecanismos de intervención son anacrónicos respecto a la volatilidad de precios y producción de alimentos en los mercados mundiales.



Desde Asaja, Jose Carlos Caballero ha calificado la reforma de "muy negativa" por la tibieza de la Comisión a la hora de apostar por el pago único y el desacoplamiento en todos los sectores para que se adapten a la competitividad de los mercados liberalizados.



Ha insistido en que el incremento de la modulación al diez por ciento supone un recorte de las ayudas directas de los agricultores que llega en un momento poco propicio por la volatilidad de los precios y los mercados.



El secretario general de COAG, Miguel López, ha expresado hoy su "contundente rechazo" a la reforma, que "deja la alimentación europea en manos de un mercado desregularizado y de las importaciones de terceros países" y ha sostenido que es una "especie de vuelta al Paleolítico, donde la alimentación no dependía de los cultivos sino del azar".



El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha lamentado que España se haya venido "satisfecha" con solo una mejora de un documento inicial que era "nefasto" para la agricultura y la ganadería española, ya que supone un recorte de los apoyos a los agricultores profesionales.



Ha indicado que se tenía que haber aprovechado para hacer valer la nueva situación del mercado y la coyuntura de volatilidad en precios y producciones, así como mantener los mecanismos de intervención y gestión de crisis