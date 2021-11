Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se enfrentará a sua menores el próximo 20 de noviembre.Se le juzga por el presunto abuso cometido el 8 de diciembre de 2006 sobre una niña de cuatro años. Elal aplicar la agravante de reincidencia.Fuentes del caso han dicho a Efe que el juzgado penal 5 de Sevilla enjuiciará a Del Valle por un presuntode Sevilla donde vivía la menor, a la queEste hecho fue, que le recriminó su acción, ante lo cual el acusadoEste será el cuarto juicio que se celebra en los últimos años contra del Valle por presuntos abusos sexuales a menores, ya que sobre él pesa una, otra de dos años por tocamientos libidinosos a una niña en Sevilla y en julio pasado aceptó dos años y medio de prisión por abuso sexual a una menor en Gijón.La Fiscalía de Sevilla ha pedido para él tres años de cárcel y 10.000 euros de indemnización, la máxima pena al considerar la agravante de reincidencia y la especial vulnerabilidad de la víctima al ser una niña de cautro años, han explicado a Efe fuentes judiciales.La defensa, por su parte, ha dicho a Efe que solicitará la absolución pues considera queporque la madre de la niña no llegó a ver al acusado, pese a que inicialmente dijo que sí, y la vecina solo le vio de lado.Por su parte, la acusación particular que ejercen los padres solicita tres años de cárcel, 12.000 euros de indemnización y la prohibición de acercarse a la niña durante cinco años.Las acusaciones no aprecian en el imputado ninguna atenuante, pues la esquizofrenia que padece "no le impide discernir la ilegalidad de sus actos", según el informe forense a que fue sometido en la cárcel de Albolote (Granada), donde empezó a cumplir prisión preventiva por el "caso Mari Luz".recientes que pesan sobre Del Valle están, pese a lo cual el acusado se encontraba en libertad cuando presuntamente participó en la muerte de la pequeña onubense Mari Luz Cortés, en enero pasado.Los abusos que serán juzgados ahora estaban siendo investigados por el juzgado de instrucción 8 de Sevilla, ante el cual el imputado se estaba presentando puntualmente los días 1 y 15 de cada mes, pese a que al mismo tiempo estaba en paradero desconocido para cumplir los 21 meses de cárcel por abusar de su hija.El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado este miércoles que, que ampliará el actual Registro de Penados y Rebeldes parainvestigada tiene algunaFernández Bermejo ha hecho este anuncio tras entrevistarse en Sevilla con la consejera andaluza de Justicia, Evangelina Naranjo, y ha dicho que el, que dejó en libertad al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, seráDicha aplicación informática se presentará en el primer trimestre de 2009 y se instalará en los juzgados de toda España para "ampliar la oferta" del Registro de Penados a otras restricciones judiciales que pesen sobre los imputados tales como las medidas cautelares.El ministro, por otra parte, ha negado que las declaraciones de miembros del Gobierno sobre la multa de 1.500 euros impuesta al juez que dejó en libertad al presunto asesino de Mari Luz, Rafael Tirado, sea una injerencia en el poder judicial, ya que no se ha criticado "el poder judicial que detenta cada juez".Por el contrario, se han criticadocomo es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que según Fernández BermejoFernández Bermejo también haen apoyo de su compañera del penal 1, suspendida de empleo y sueldo por dos años , y les ha pedido "autocrítica, altura de miras y saber exactamente cuál es el papel institucional que tienen que cumplir", lo que considera "garantía para que las corporaciones avancen".También ha negado que la secretaria sea un chivo expiatorio y que la culpa sea del sistema judicial, ya que entonces "tendríamos casos como este todos los días, pero la evidencia es que son casos excepcionales porque se tienen que dar un cúmulo de negligencias que normalmente no se dan", ha asegurado.