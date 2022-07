El Ministerio de Justicia ha impuesto una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado, por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.



Según ha informado el Ministerio, la sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de la niña de Huelva.



Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de seis meses de suspensión, como afirmó el ministro Mariano Fernández Bermejo tras la reunión del padre de Mari Luz con Zapatero, Justicia justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".



Santiago del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.



La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando la niña Mari Luz Cortés fue asesinada.



El expediente abierto a la secretaria judicial es paralelo al abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Rafael Tirado, que fue sancionado con una multa de 1.500 euros por no ordenar ejecutar la condena contra Santiago del Valle. Una resolución que ha sido recurrida por la Fiscalía la semana pasada.



"Cúmulo de omisiones"



La sanción establece que la secretaria judicial "incurrió en un cúmulo de omisiones y errores que ponen de manifiesto un grave incumplimiento de sus deberes profesionales".



La falta grave prevista en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales está sancionada con una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o el traslado forzoso fuera del municipio.



El "especial celo" que faltó



La resolución asegura que "tanto la naturaleza de las penas impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida (prisión y medida de seguridad de internamiento de Santiago del Valle y su esposa Isabel García respectivamente), como los hechos que motivaron la condena, (fundamentalmente, el delito de abuso sexual contra su hija menor), requerían de un especial celo en la tramitación de la correspondiente ejecutoria".



No obstante, la resolución destaca que "no existió una actuación dolosa por parte de la sancionada, sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia".



Se argumenta también que no se ha impuesto a la secretaria judicial la sanción en su grado máximo -tres años de suspensión o traslado forzoso fuera del municipio- por el reconocimiento a su trabajo por parte de los funcionarios de la Oficina Judicial, el elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal y la atención al registro para la protección a las víctimas de violencia doméstica.



Los secretarios judiciales, indignados



Los secretarios judiciales han tachado de "auténtico escándalo" la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera del juzgado de Sevilla por negligencia grave en el caso de Mari Luz Cortés y creen ser la "cabeza de turco" para ocultar las carencias de Justicia.



La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha señalado, en relación a la multa de 1.500 euros al juez Tirado, que el régimen disciplinario de los jueces es lo más parecido "al sistema de bulas" que tenía la Iglesia hace doscientos años, "que, pagando, se libraban de sus responsabilidades".



Por su parte el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al que pertenece la secretaria sancionada, que ha considerado el castigo "desmesurado". En su opinión el Ministerio "ha optado por hacer sangre en la parte más débil".



Por su parte, el abuelo de Mari Luz, Juan Cortés, ha dicho sobre la sanción a la secretaria que "lo importante es lo que se lleve el juez, que es el capitán del barco".