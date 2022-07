El Consejo General del Poder Judicial ha acordado sancionar al juez Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, con una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la causa. El juez Tirado ya ha anunciado, a través de su abogado, su intención de recurrir la multa.



Así lo ha decidido la comisión disciplinaria del CGPJ por tres votos a dos. Con esta decisión el máximo órgano de gobierno de los jueces respalda el informe elaborado por el instructor a petición del propio consejo. En él se proponía sancionar al juez Tirado con una multa económica de 1.500 euros.



Por el contrario, la Fiscalía, que consideraba que los hechos constituían una falta muy grave de desatención, propuso que el juez de Sevilla fuera sancionado con la suspensión por hasta tres años, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial, tal y como solicitaba la familia de Mari Luz Cortés.



El padre de la niña asesinada, Juan José Cortes, ha señalado que la decisión de sancionar al juez con una multa es "un golpe a toda la sociedad española".



En concreto, los vocales Carlos Ríos, Juan Pablo González y Agustín Azparren votaron a favor de la sanción, mientras que las vocales Montserrat Comas y María Ángeles García votaron en contra al considerar que deberían haberse devuelto las actuaciones al instructor de la causa -el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wencelao Olea- para que éste formulara una nueva acusación calificando los hechos como una falta muy grave.



El instructor designado por el CGPJ para llevar a cabo esta investigación aseguró en su expediente que la falta cometida por el magistrado no puede considerarse como muy grave porque lo único que puede reprochársele al juez es que "no prestara mayor atención" a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado.



A partir de ahora se abre un plazo no superior a un mes en el que previsiblemente el Ministerio Público recurrirá la decisión de la comisión Disciplinaria ante el pleno del CGPJ.



El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha explicado que el Ministerio Fiscal está estudiando interponer un recurso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sancionar sólo con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.



"Quiero conocer la resolución, pero en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa", ha dicho el ministro, en los pasillos del Congreso.



Si la Fiscalía recurriera finalmente la sanción de 1.500 euros, sería el CGPJ en pleno -es decir, en una reunión de todos los vocales- quien debería decidir la suerte del juez Tirado. Debido al dilatado tiempo de tramitación de los recursos, sería los nuevos vocales del CGPJ los que deberían tomar una decisión.



Tirado recurrirá la decisión



El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, recurrirá la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sancionarlo al entender su abogado que "no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable".



El letrado del magistrado sevillano, Alfonso Martínez Escribano, ha explicado a los pocos minutos de conocer la noticia de la sanción que el juez ha recibido, vía fax, un anticipo de esta resolución "que piensa recurrir". "El juez no es responsable ni directa de indirectamente de la muerte de una persona", ha agregado el abogado.



Asimismo, Martínez Escribano ha indicado que Rafael Tirado "ha guardado un silencio absoluto por respeto a la familia y para que los que tenían que resolver lo hicieran con tranquilidad", si bien prosiguió que el magistrado "piensa hacer un comunicado público en los próximos días para que la opinión pública pueda conocer sus alegaciones".