La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores levantará el paro que mantiene desde el lunes en protesta por la situación que atraviesa el sector, según ha hecho público su presidente, Genaro Amigo, tras la reunión mantenida esta tarde.

La decisión se ha producido después de que el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, ofreciese a los pescadores 19 millones de euros en concepto de ayudas de mínimis para compensar las pérdidas por el incremento del precio del carburante.

No obstante, los pescadores han decidido volver al trabajo porque "ya no se puede aguantar más en puerto" y no por la oferta del Gobierno, por lo que la Federación ha insistido en que seguirá negociando con el Gobierno porque las medidas son insuficientes. Por su parte, los armadores seguirán en huelga.

Ha detallado que la flota bonitera de Cataluña y País Vasco, que se reunirá mañana para decidir el inicio de la campaña, está sujeta a una temporalidad que no pueden perder, y, menos aún, después de haber perdido ya la costera de la anchoa.

Amigo ha considerado que, aunque las propuestas del Gobierno expuestas esta tarde por el secretario del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro en Madrid, como la oferta de 19 millones de euros en concepto de ayudas de mínimis para compensar las pérdidas por el incremento del precio del carburante, suponen "rebajas importantes" para los pescadores, aún hay aspectos que limar y mejorar.

Ayudas de mínimis

La oferta del Gobierno propone completar hasta los 30.000 euros por empresa permitidos en concepto de ayudas de mínimis, según está estipulado en el acuerdo comunitario del año 2005.

Amigo ha defendido que estas ayudas tienen que incrementarse, por lo que esperan que Bruselas acceda a que la cifra de los 30.000 euros de tope por beneficiario pueda alcanzar, como piden los pescadores comunitarios, hasta los 100.000 euros.

Ha afirmado que otros apoyos con los que el Gobierno español podría mejorar la situación de la flota pesquera podrían ser los procedentes de las paradas biológicas, por lo que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores mantendrá las negociaciones con la Administración.

Reducción de la tarifa impositiva

Además, Fragueiro ha propuesto la reducción de la tarifa T4 -impuesto que se aplica a la venta de las capturas- en los puertos competencia del Estado, una medida que ha valorado en 7,5 millones de euros.

Amigo ha señalado que las reducciones de la tasa T4, en los puertos que no son interés general del Estado, son insuficientes e inconcretas, ya que sólo se prevé la reducción de este impuesto en Galicia, en un cien por cien durante un año, y en Andalucía, en un 50 por ciento durante seis meses.

Ha apuntado que se tiene que conseguir un acuerdo de todas las Comunidades Autónomas para que esta tasa, que grava un 2 por ciento las capturas, se elimine durante un año.

En el caso de los puertos que no son de interés general del Estado, Fragueiro ha asegurado que también se conseguirá una reducción de esta tarifa y ha explicado que en el caso de Galicia sería del 100% durante seis meses y en los de Andalucía del 50% durante 12 meses.

Etiqueta identificadora

En el paquete de medidas para combatir la crisis del sector pesquero se encuentran también la creación de una etiqueta identificadora de las capturas españolas independientemente del lugar en el que se haya faenado y un convenio con los ayuntamientos para que se haga cumplir esta normativa.

Fragueiro ha recordado que hay una predisposición total por parte del Gobierno en conseguir mejorar la comercialización y la eficiencia del sector, así como el ahorro energético. Además, expuso que el Gobierno protegerá a aquellas flotas que decidan abandonar el paro.