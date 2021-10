Continúan las protestas y los paros en el sector del transporte tras la jornada de movilizaciones del viernes sobre todo en Levante, en protesta por las consecuencias que para este sector tiene la subida del gasóleo.

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que agrupa a los transportistas autónomos, ha convocado para el sábado en Morata de Tajuña (Madrid) una concentración de transportistas.

La concentración, a la que están convocados profesionales de toda España, está prevista para las 17.00 horas y se trasladará después ante la sede del Ministerio de Fomento donde continuarán con sus protestas.

Además, en la Región de Murcia continúan las protestas y movilizaciones. En el polígono industrial de Lorca, los transportistas autónomos continúan deteniendo el tráfico de furgonetas y camiones, incluso con violencia física, después de que el viernes consiguieran retener a más de 500 vehículos y paralizaran la A-7 en dirección a Murcia.

CETEM y UGT no apoyan los paros

La citada plataforma convocó también el viernes "paros indefinidos" en todo el territorio nacional para este sábado. La Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA) asegura que el paro está respaldado por 25 plataformas provinciales de transportistas constituidas en Plataforma y que representan a empresas de Asturias, Andalucía, Galicia, Cataluña. Extremadura, Madrid, Castilla-León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón.

Por su parte, a Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) mantiene la convocatoria de paro indefinido a partir del próximo lunes en todo el territorio nacional, después de que no alcanzara ningún acuerdo con la administración en la negociación del viernes.

CETEM, sindicato mayoritario del transporte, no ha apoyado las movilizaciones. UGT ha manifestado su desacuerdo con los paros que protagonizan los transportistas. El sindicato entiende que la administración no puede regular un sector y "guste o no guste" los repuntes en el precio del petróleo acaban repercutiendo en los clientes.

Por su parte, CCOO ha recordado que "lo que es necesario" es efectuar "reformas estructurales" en los sectores pesqueros y del transporte.