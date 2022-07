Tutu - Secreto secretutu

(Música animada)

# Tutu, Tutu, Tutu #

(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

# Tutu, Tutu, Tutu.

# Vente, descubre el mundo.

# Con tus amigos, será genial.

# Tutu, Tutu, Tutu #

(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

Qué extraño, un libro con un candado.

¿Un candado? ¡Ábrelo a ver!

Grrr...

No, no puedo abrirlo, es un candado.

¿Y por qué Fante no querrá que lo leamos?

Podría ser un libro de cuentos que nos lee Fante.

Por eso está cerrado, para proteger el final de cada cuento.

No, tiene que ser algo más importante.

¿Y si se tratase de un libro para aprender inglés?

¿Te refieres a un auténtico diccionario?

¡Eso sería increíble!

# Qúe misterio encerrará

# este libro peculiar

# quién lo pudiera estudiar

# quién sabe lo que en él # se esconderá.

# Mágico es de imaginar

# de esos cuentos el final

# tal vez te pueda enseñar

# a hacer una maleta mágica.

# Tal vez puedes, si lo lees,

# tal vez aprendas inglés

# es un libro peculiar

# quién sabe lo que en él # se esconderá

# quién sabe qué secreto esconderá. #

¡Ay!, qué lástima no tener la llave.

Nunca me apeteció tanto leer.

No, no va a hacer falta la llave porque ahí viene Fante.

Fante, ¿qué es este libro? ¿Por qué está cerrado?

Pensamos que podría tratarse de un manual,

o incluso de un diccionario. (RÍE)

No, es mucho más simple. Es un diario, a diary.

¿Un diario?

Un diario es un libro personal en el que pones tus sentimientos,

tus vivencias y tus secretos, and yours secrets.

No sé si lo he entendido bien. ¿Y por qué está cerrado?

Todo el mundo tiene secretos,

pero no siempre los quieres compartir.

Para eso está el diario.

O sea, ¿que en el diario se guardan los secretos?

Y por eso está cerrado, ¿no? Más o menos.

Creo que lo entenderéis mejor si tenéis vuestro propio diario.

¿Queréis tener uno? (AMBOS) ¡Sí!

Aquí tenéis vuestros diarios. Your diarys.

Y esta es la llave para cada uno.

Ahora me tengo que ir a hacer un recado, ¡hasta luego, chicos!

¡See you later, boys!

¡Qué guay! Ahora podremos guardar nuestros propios secretos.

¿Y de dónde vamos a sacar nosotros un secreto?

Pues no lo sé,

creo que los secretos, normalmente, están escondidos.

Quizás, incluso, dentro de un diario.

Si un secreto es algo que está escondido,

el mejor sitio para esconderse es en el bosque.

¡El bosque! ¡Tienes razón, Rafa!

Allí podremos cazar secretos. ¡Seremos cazadores de secretos!

¿Cómo serán los secretos? ¿Y qué aspecto tendrán?

Supongo que serán pequeños y escurridizos,

¡incluso puede que sean peludos!

¿Como las ardillas?

Yo me los imaginaba más como los caracoles peludos.

Quizás su caparazón sea como las piedras

y estén escondidos a nuestro alrededor.

¿Tú crees? ¿Y cómo vamos a cazarlos?

Pues con el libro, ¿cómo si no? ¡Vamos!

Cuando se acerque un secreto al diario... ¡zas!

Cerramos el diario y lo capturamos. (RÍE)

Buena idea, Rafa.

¡Qué rollo!, aquí solo cazamos aburrimiento.

¿Y si el libro no fuera una trampa? ¿Y si fuera una herramienta de caza?

¿Qué quieres decir?

No conozco los secretos, pero creo que son desconfiados,

por eso no se acercan al libro. Habrá que cazarlos como mariposas.

Uhmmm, eso tiene bastante sentido. ¡Vamos!

¡Uohh, uohh! ¿Mmmm?

¡Uehhh!

¿Qué hacéis? ¿What are you doing?

¡Shhhh!

(SUSURRA) No hables tan alto, que estamos cazando secretos.

Creemos que por esta zona debe haber secretos de los buenos.

(RÍE) No lo habéis entendido bien.

Un diario no sirve para cazar secretos,

es para escribir lo que pensáis, lo que habéis hecho, lo que haréis,

lo que os gusta o cómo os sentís.

Y todas estas cosas pueden ser secretos que se guardan

en vuestro diario.

Entonces, el diario es para escribir...

¡nuestros propios secretos! ¿no?

Exactamente, exactly.

Creo que ya lo he entendido. Sí, yo también.

Veo que lo habéis entendido. ¿Qué estáis escribiendo?

Yo ya he escrito mi primer secreto y es...

que por las noches le pongo piedras en los patines a Rafa...

¿¡Qué!? ¡Así que eras tú!

¡Y yo echándole la culpa a las pobres luciérnagas!

No puedes saberlo,

porque está en mi diario y tengo puesto el candado, ¿ves?

Vaya, es cierto, pero tú tampoco sabrás que, a veces,

te quito el chocolate de la merienda.

¿¡Qué!? ¡Así que no era Tupa la que se olvidaba de comprarlo?

Da igual, nunca lo sabrás porque lo he escrito en mi diario.

Pues yo le conté a Tupa que querías aprender a bailar vals.

¡Con razón estaba tan pesada! Estuve horas bailando.

Pues tú nunca sabrás que te apago el agua caliente cuando te bañas.

¿Me estás diciendo que existen los baños de agua caliente?