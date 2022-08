Tutu - La riñonera de Rafa

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

¡Yuhu!

¡Atención, pasando a modo tutu!

Ágil como un canguro, veloz como una moto,

potente como un... (GRITA)

(SE QUEJA)

Menudo porrazo! Menos mal que no me he hecho daño.

¡Vaya! Se me ha pinchado la rueda.

Con la grima que me da ir con ella deshinchada...

(EFUSIVO) ¡Hola! Quizás necesites ayuda, ¿no?

(SOBRESALTADO) ¡Caramba, Rafa! ¡Menudo susto!

No sabía que estabas ahí.

Tutu, ahora soy héroe, estoy donde se me necesita.

¿Héroe? Pues no tienes pinta la verdad.

Además ni siquiera llevas capa.

Héroe Tutu, no superhéroe, no necesito capa, solo?

¡Mi riñonera!

¿Como la de Fante cuándo va a la playa?

¡Exacto!

Esta no tiene crema solar y las llaves de casa.

Tiene todo lo necesario para cualquier situación de emergencia.

(SORPRENDIDO) ¡Pero eso es genial!

Lo sé, ¿qué necesitas?

Un inflador estaría bien, porque tengo la rueda deshinchada.

Vaya, parece que inflador no tengo. ¿Seguro que necesitas eso?

¿No preferirías un cortaúñas? ¿O quizás un cable de teléfono?

No, necesito algo para no tener que ir hasta casa

de Fante con la rueda deshinchada.

¡Es muy incómodo!

No te preocupes, encontraré algo que sirva para tu problema.

Bolígrafo no, bombilla tampoco, vaso de plástico, no creo...

Cordón de zapatos no para Tutu?

¡Ajá!

¿Qué? ¿Una rueda de repuesto?

¡Mucho mejor, Tutu!

¡Mucho mejor: tiritas!

No creo que unas tiritas me ayuden con mi problema.

Ay, Tutu, son tiritas con dibujitos.

Todo el mundo sabe que cuando llevan dibujitos

son mucho más curativas.

Lo que te pasa es que tienes la rueda herida, deja que te cure.

¡Ta-chan!

Solo tienes que dejar que la magia de las tiritas haga su efecto.

¡Pues vaya!

(GRITA) ¡No me des las gracias, dáselas a mi riñonera!

Pintar a Tutu es tan, tan artístico.

combinar su perfección australiana, con esta paleta de colores

ha sido un acierto.

Una pincelada más para la nariz y de aquí a un museo.

(TRISTE) ¡Oh, no!

Me ha vuelto a pasar...

¡Toda esa belleza perdida para siempre!

¡Para siempre!

Creo que necesitas mi ayuda, la ayuda de un héroe.

(ENFADADA) Rafa, no estoy para juegos.

hoy el mundo ha perdido mucho y todo por mi de pasión por el arte.

Quizás no te has fijado, pero, ¡asómbrate!

¿La coreografía del pescado?

No estoy de humor para bailar.

¡Mi riñonera! Ahí está la solución.

¿Como la de Fante?

Ahora no necesito crema solar.

Lo sé, pero no es una riñonera cualquiera.

Y un héroe nunca hace el viaje por nada, déjame ver eso.

¡No, espera!

Creo que ya lo tengo. No te preocupes, Linda.

Dentro de nada todos podremos disfrutar otra vez de tu tetera.

¿Tetera?

Se nota que aún estás aprendiendo...

Supe que era una tetera porque tengo imaginación,

porque parece una maceta o una piedra mal hecha.

¡No es una tetera! Estaba dibujando al hermoso Tut?

¡Un momento! ¿Aprendiendo?, ¿maceta?...

Rafa, te lo agradezco de verdad, pero sino puedes ayudar, mejor vete.

(TRISTE) Estoy triste por haber roto el cuadro.

No te preocupes, enseguida te lo arreglo

y podrás terminar tu piedra o lo que sea que estés pintando.

Esto no, esto no...

¡Perfecto!

(ANSIOSA) ¿Qué? ¿Aguja e hilo?, ¿un lienzo nuevo?

¡Una galleta!

¿Una galleta?

Sí, Linda.

Una galleta, contiene azúcares y nutrientes,

lo que necesita un cerebro en acción como el mío, ¿quieres una?

No Rafa, gracias. Pensé que ibas a ayudarme.

Y voy a hacerlo,

ahora con el cerebro rebosante de energía,

mi ingeniosidad está al máximo.

¡Ya está!

¿Sellos?

(ENFADADA) ¿Vas a arreglármelo con sellos?

Pero qué poca visión tienes, Linda.

No te lo voy a arreglar con sellos, también usaré mi propia saliva.

¿Cómo se iban a pegar sino?

(TRISTE) Pero? pero.

¡No me des las gracias, así somos los héroes!

(FASTIDIADA) Me cachis... No encuentro la puerta de casa.

Supongo que tendré que seguir la pared hasta dar con ella.

¿Necesitas ayuda, Tupa?

(SOBRESALTADA) ¡Qué susto me has dado Rafa!

No sabía que estabas ahí. Pues sí, necesito ayuda.

Se me han caído los cristales de las gafas y no encuentro

la puerta de casa.

Sí pudieras traerme las gafas de repuesto, te lo agradecería.

Tupa, no es necesario. Puedo arreglártelas aquí mismo.

¿Arreglármelas? ¿Cómo?

¡Con esto!

Lo siento hijo, no puedo verte bien.

De todas maneras, ¿cómo vas a arreglarme las gafas?

La verdad, no se me ocurre.

¡Con mi riñonera!

¿Cómo las que usa Fante cuando va a la ciudad?

Bueno sí, pero esta está mejor equipada,

con todo lo que puede necesitar un héroe como yo.

Rafa, deja de hacer el tonto y devuélveme las gafas,

no son un juguete.

Ya lo sé Tupa, no estoy jugando, solo te ayudo.

Toma, aquí las tienes.

Pero, sigo sin ver nada. ¿Qué has hecho?

Es normal que no veas, tienes que acostumbrarte

a tus nuevos ojos. No tienes porque agradecérmelo.

¡Soy un héroe!

¿Nuevos ojos? Tu lo que eres es?