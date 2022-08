Tutu - Adivina, adivinanza

(Despertador)

¡Banzai!

¡Banzai!

(GRITA)

¡La merienda!

¡Selfie!

(Foto)

(SUSPIRA)

Ya estoy cansado de jugar a esto, Rafa.

Yo también estoy aburrida de mirar la táblet.

¿Y a qué podríamos jugar? ¿Y si jugamos a las adivinanzas?

¡Yo, yo yo!

¿Y cómo se juega a las adivinanzas?

Es muy fácil.

Yo pienso una cosa.

Algo que esté por aquí, que podáis ver.

Y vosotros tenéis que adivinarlo haciendo preguntas.

¡Eso está chupado! Tengo demasiada intuición.

No te creas, porque yo sólo puedo contestar sí o no, nada más.

No sé si lo he entendido muy bien. ¿Podrías explicárnoslo?

¿Queréis probar un juego sin igual?

¡Yo elijo algo y los demás tenéis que adivinar!

Pensadlo bien, pues vamos a jugar... ¡A las adivinanzas ya!

Escogeré un tronco o una flor, el cielo o un ruiseñor.

Pero podéis preguntarme y yo contestaré sí o no.

Este es el juego que me gusta más...

Yo escojo algo y los demás tenéis que preguntar.

Pensadlo bien, pues vamos a jugar... ¡A las adivinanzas, ya!

¿Es amarillo? Yo digo sí!

¿Está en el suelo? Pues no.

Yo creo que has elegido el Sol. ¡Rafa ya lo adivinó!

Voy a pensar algo yo.

A ver, a ver...

¡Ya está!

¿Está en el suelo? No.

¿Es pequeño? Sí.

¿Es rojo? No, no, no.

¿Es azul? ¡Sí, es azul!

(EXPRESA DECISIÓN)

No puede ser el cielo, porque era azul y pequeño,

¡Y el cielo es muy, muy grande!

¿Una cosa azul, pequeña, que no está en el suelo?

¡Ya lo sé!

¡Es el sombrero de Linda! Por eso lo mirabas tan detenidamente.

(DECEPCIONADO) Sí... ¡Vaya!, lo he puesto demasiado fácil.

¡Ahora me toca a mí! Dejadme ver...

(CANTURREA)

No quiero elegir algo que sea fácil de adivinar.

Quiero pensar un poco más así que paso mi turno.

(EMOCIONADA) ¡Yo, yo, yo!

Vale, Nina. Ahora te toca a ti.

(SE EMOCIONA)

¿Ya lo has pensado? Sí.

¿Es grande? No.

¿Está en el suelo? No.

¿Se mueve? No.

¡Qué raro! ¿Qué será?

¿Es una parte del cuerpo? No.

¿Se come? Zi.

Bueno, por fin un sí!

¿Y qué se puede comer de lo que hay por aquí?

La hierba no vale como comida. (RÍE, DIVERTIDA) No.

Nos rendimos.

(RÍE) ¡Galleta, galleta!

Eso no vale, Nina. Estaba escondida.

Nina, tiene que ser algo que podamos ver todos.

(RÍE) ¡Nina gana, Nina gana!

¡Chicos! Ya he pensado en algo.

No lo vais a adivinar porque es super difícil.

Seguro que lo adivinamos.

¡Ya veremos!

¿Gande, gande? Sí, sin duda, es grande.

¿Está en el suelo?

¡Sí!

¿Es de color verde? ¡Sí!

Es la hierba.

¡No, no, no!

Si es grande, está en el suelo y es verde,

es la hierba de la pradera.

¡Que no es la hierba!

¿Está en el cielo también? Sí.

(MOLESTA) No vale decir a todo que sí.

¡Eso es trampa!

No estoy haciendo trampa. ¡Digo la verdad verdadera!

¿Es azul? Sí.

¿O sea, es azul y verde también?

Pues sí. ¡Tiene los dos colores!

¿Es marrón? Sí.

¿Es rojo? También.

¿Se come? Sí.

¿Sirve para jugar? Sí.

¿Es blando? Sí.

¿Es duro? Si.

Me habéis hecho más preguntas que a Nina.

¡Si no lo sabéis, os podéis rendir!

La próxima vez habría que poner un límite a las preguntas.

Tienes razón, nos rendimos.

¿Qué? No he oído bien.

Que nos rendimos! Venga, dinos. ¿Qué es?

¡Lo sabía!

(SE JACTA) Solo un intelecto como el mío podría haber adivinado

mi propia adivinanza.

¿Estáis preparados?

Era...

¡El mundo!

¿Qué? ¿El mundo?

¿Y el mundo se come? ¿Y habla?

¿Y sirve para jugar?

¡Pues claro! ¡El mundo es todo!

Y en el mundo hay cosas que se comen, que hablan,

y cosas que sirven para jugar.

Estáis enfadados porque no os lo esperabais.

¡Os he ganado!

(INDIGNADO) ¿Pero que dices? ¡Eso no vale!

¡Has hecho trampa! Había que elegir una cosa concreta.

¡No valía elegir el mundo entero!

¡Que mal perder, Tutu! No me lo esperaba de ti.

De eso no dijimos nada.

Ahora si me disculpáis, voy a hacer el baile de la victoria

que llevo semanas preparando para una ocasión como esta.

¡He ganado! ¡Soy el mejor, el más listo!

Soy... (SE QUEJA)