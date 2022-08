Tutu - El coche de Fante

# Tutu, tutu, tu... #

¡Perfecto! Very good!

(CANTA)

(GRITAN CONTENTOS)

# Pom, po pom. #

# Vente, descubre el mundo. # Con tus amigos, será genial.

# Tutu, tutu, tu... #

(TODOS RÍEN) ¡Bien!

(FANTE) # Pom, po pom. #

¡Me encanta lavar mi coche! I love to wash my car.

Sí, señor. ¡Maravilloso!

No todo el mundo conserva un Turbo Fante

del 38 en tan buenas condiciones.

Debería esconderlo de nuevo antes de que lo vean los niños.

¡Hola, Fante!

¡Vaya! ¡Qué coche más chulo!

(NERVIOSO) Eh.... Hello kids.

¿Coche? What car?

Ese que tienes detrás.

(DISIMULA) Ese que tengo...

No lo había visto hasta ahora.

¿Y no tienes idea de quién es ni qué modelo es?

Es la primera vez que veo mi coche. Digo, ese coche.

Yo diría que se trata de un Turbo Fante del 39.

Lo que no me cuadran son las llantas, así que puede que sea del 38.

Mi abuelo tuvo uno como este.

Pero este está muy bien cuidado.

Ni una mota de polvo, ni un arañazo....

Mejor no toques nada, Rafa.

No sabemos de quién es y podríamos romper algo.

¡Coche, coche!

¿Nina, qué acabo de decir?

Nina conduce.

¿Cómo vas a conducirlo, si no sabes ni hablar?

¡Qué pasada de asientos!

Parecen super cómodos.

Y las líneas retro del diseño le dan un toque vintage muy de moda.

¡Me encanta!

Bueno, ya está bien. El coche es mío, ¿vale?

Normalmente lo tengo escondido para que nadie me lo rompa.

Solo lo saco para lavarlo, nada más.

Y ahora...

And now, what?

(Teléfono)

Hey, Papá Noel. ¿Cómo estás?

¿Otra vez? No te preocupes, voy enseguida.

Bye bye!

No puedo creer que vaya a decir esto...

Hey kids!

Tengo que pediros un favor.

Papá Noel necesita ayuda con los filtros del aire del trineo.

¿Podéis terminar de lavarme el coche?

-(TODOS, ANIMADOS) ¡Sí!

-Calma, esto no es un juguete.

Si os quedáis solos nadie puede montar en el coche.

¿Rafa?

¡Tranquilo, Fante! ¡Ya me quedo yo al mando!

Gracias por la confianza.

Yo no soy perfecto, pero hace años que soy mecánico.

No Rafa, quería pedirte que hoy tengas especial cuidado con mi coche.

Linda, tú te quedas al mando.

¿Qué? ¿Por qué?

Porque es la más responsable de todos.

Portaos bien. Y no me rompáis el coche.

Bye, bye!

Bueno, pues manos a la obra.

# Limpio, limpio, coche limpio... Impoluto, frotando con brillo...

# ¡Lo dejo limpito! #

¡Qué bonito es!

Tutu, sal de ahí. Fante ha dicho que no entráramos.

Cálmate, Linda.

El coche ya está limpio. No pasará nada.

He dicho que salgas.

Como Fante me eche la culpa de algo, te vas a enterar.

¡Linda, para!

Solo estaré sentado un rato, nada más.

¡Rafa tiene más peligro que yo!

¡Eh, que yo no he hecho nada! Nina y yo estamos descansando.

(ALTERADA) ¡Salid todos ya!

¿Pero que dices Linda? Si por dentro aún no hemos limpiado.

¡No, no, parad ya!

¡Qué bien nos está quedando! ¡Frota Nina, frota!

Fota, fota, Nina fota.

¡No, no, no!

Fota, fota, Nina fota.

Eh, chicos.

(GRITA) ¡Chicos! Creo que nos movemos.

(TODOS GRITAN)

Se ha encendido algo.

¡Oh, no!

¡Vaya, esta tecnología es digna de la NASA!

¡Cuidado, árbol!

(Frenos)

Un momento, esto de aquí se está llenando.

¿Qué es?

Es una bomba. ¡Vamos a morir!

(TODOS GRITAN DESESPERADOS)

(Explosión)

Oh, no...

Ahora viajaremos al pasado, mi madre se enamorará de mí

y yo dejaré de existir, como en "Regreso al futuro".

Nina medo.

¡Yo de ti, Rafa, me preocuparía más por saber cómo vamos a aterrizar

sin cargarnos el coche!

Lo siento mucho, chicos.

Tendría que haber hecho caso a Linda y hacer lo que Fante nos ha dicho.

¡Cuidado, un pájaro!

(TODOS GRITAN)

Nina, por favor, no me sueltes.

(SE ESFUERZA)

¡Tutu, endereza ya!

¡Eso intento!

(EXPRESA ESFUERZO)

(EXPRESA DESEQUILIBRIO)

¡Dafa! (GRITA)

¡Te tengo!

(GRITA)

¡Y a ti también!

Muy bien, Tutu, tú puedes.

(GRITA Y SE QUEJA)

(SUSPIRA ALIVIADO) ¡Por fin!

¿Tutu, estás bien?

Sí. Menuda bronca nos va a caer.

¿No os dije que no subierais al coche?

(ENFADADO) Cuando los mayores prohibimos algo es porque conocemos

el verdadero peligro de las cosas.

Linda, estás castigada.

Tú eras la responsable y mira lo que ha pasado.

(TRISTE) La culpa ha sido mía, Fante.

Linda hizo lo que tú le mandaste pero yo no le hice caso.

Tutu, estoy muy decepcionado.

¡Has puesto en peligro tu vida y la de tus amigos!

Como castigo vais a ir al pueblo a avisar al mecánico.

Decidle que venga con una grúa.

¡Pero si eso está super lejos!

Efectivamente.

Y como mi coche está roto, tenéis que ir a pie.

You must go on foot.

Al menos el paseo les servirá de lección.