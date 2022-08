Tutu - La cinta mágica

(Despertador)

¡Banzai!

¡Banzai!

(GRITA)

¡La merienda!

¡Selfie!

(Foto)

(Pájaros)

¿Qué es eso?

¡Qué raro!

No había visto nada así. ¿Qué será?

Parece una cajita.

Como esas cajas en las que vienen tus sombreros.

No puede ser, sería un sombrero muy chiquitito.

Igual es una caja de sombreros pequeñitos.

Un sombrero para un animal pequeño, una ardilla o un caracol.

¿Te imaginas una ardilla con sombrero?

(TODOS RÍEN)

¡Puede que dentro haya joyas! Tal vez un collar o una pulsera.

¿Quién podría haber olvidado una caja con joyas?

Solo hay una explicación posible. ¡Un pirata!

Pero aquí no hay mar. Pudo venir en helicóptero.

No sé... ¿me dejas cogerla?

(Metal)

Suena como si tuviese dentro una galleta.

(CONTENTA) ¡Galleta, galleta!

(TRISTE) No galleta...

No tengo ni idea de qué puede ser.

¿Puedo verla?

¡Aquí hay algo!

Es una especie de cinta enroscada.

¡Puede que sea métrica! ¡Una auténtica cinta métrica!

¡Como en las leyendas!

No es como las cintas de mis sombreros.

Las mías son de tela, y esta es dura.

Como... de plástico.

¿Plástico? ¡Qué práctico!

Está claro que quién lo ha ideado es un genio.

¿Pero qué es esto?

¿Qué pasa?

Hay como dibujos pequeñitos.

¿Las sorpresas de esta cinta no tienen fin? Déjame ver.

¡Asombroso! La cinta está llena de cuadros, y cada una con un dibujo.

¡Qué misterioso! Mira.

¡Increíble! ¿Cómo habrán podido hacer unos dibujos tan diminutos?

¿Quién los habrá hecho?

¿No es evidente? Hormigas, solo ellas tienen el tamaño,

la motivación y la capacidad artística para hacerlo.

¿Hormigas?

Bueno, eso o saltamontes.

Aunque son demasiado arrogantes para trabajar en equipo.

¿Me dejas verla otra vez, Linda?

¡Son mini fotos!

¿Y a que no sabéis quién sale en ellas?

¿Quién?

Sale Fante.

¿Fante? Yo quiero verlas.

¡Y yo!

¡Fante, Fante!

Tenéis que mirarlas al trasluz, hacia el Sol.

¡Es Rafa-buloso! Salen muchos mini Fantes.

Pero no tienen color. Las mini fotos son grises.

Cuando no tienen color, se dice que están en blanco y negro.

¡Es verdad! Como las fotos de Tupa.

Las mini fotos son casi todas iguales.

Apenas cambia de postura. Es todo muy raro.

¿Por qué sale Fante tantas veces?

No tengo ni idea.

Se habrá hecho un montón de retratos para mandar a todos sus amigos.

¿Por qué son tan pequeños? Fante es muy grande.

Igual sus amigos son ratones.

Acabo de encajar todas las piezas y tengo una tontería...

O digo, una teoría.

Es una cinta mágica, y Fante está atrapado en su interior.

(ASUSTADA) ¡Atapado! ¿Qué?

¿Cómo se va a quedar atrapado?

Quizá no fueran hormigas ni saltamontes los que hicieron

la cinta, sino grillos. Todo el mundo sabe que son buenos fotógrafos

y les gusta la magia. ¡Tenemos que hacer algo!

No vamos a tener que hacer nada, porque viene por ahí.

(FANTE CANTURREA)

¡Menos mal! No estás atrapado dentro de la cinta mágica.

(CONTENTA) ¡Fante, Fante!

¿Atrapado? ¿Dónde? Where?

En la cinta mágica.

¿Qué cinta mágica? What magic ribbon?

Ésta. La hemos encontrado tirada en el suelo.

Dentro hay un montón de mini fotos tuyas en blanco y negro.

(RÍE) Gracias, no sabía donde estaba.

Me debió caer antes.

Es una cinta de cine muy antigua.

Very, very old.

Es una película?

Sí, una película antigua.

Las fotos pequeñitas que habéis visto son los fotogramas.

Al proyectarse uno detrás de otro muy rápido... very quickly,

producen la ilusión de movimento.

En las fotos salías tú, pero en blanco y negro.

No era yo, era mi bisabuelo, my great grandfather.

Esa cinta tiene más de cien años.

¡Mola!

¿Os la proyecto para que podáis ver la película?

(TODOS) ¡Sí!

-Voy a meter la cinta aquí. Con la luz de la maleta,

las fotos se van a proyectar sobre la pantalla.

Pero van a pasar a mucha velocidad. At a high speed.

Por lo que va a parecer que se mueven, ¡la magia del cine!

(TODOS) ¡Bien!

(Música cómica)

Me gusta el estilo de tu bisabuelo, es muy, muy...

¿Distinguido? Era un caballero... a gentleman.

A mí me encanta su sombrero. Es muy peculiar.

Es un sombrero de copa, a top hat.

Estaba muy de moda en esa época.